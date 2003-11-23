آموزشگاه "چهراز" مجوز فعاليت ندارد

روابط عمومي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گزارش داد: مركز گسترش و آموزش نيروي انساني اين معاونت دراطلاعيه خود تاكيد نموده عليرغم اينكه پروانه فعاليت آموزشگاه چهراز به سرپرستي اقاي عليرضا چوپان مزايني فرزند جعفر از تاريخ دوم اسفند ماه 1381 لغو شده با اين وجود آگهي آموزش گريم اين آموزشگاه در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مورخ 17 آبانماه سالجاري درج گرديده است.
اين مركز ضمن اعلام لغو پروانه فعاليت آموزشگاه مذكور و فعاليت غير قانوني آن بارديگر از رسانه هاي محترم گروهي درخواست مي نمايد تا قبل از درج آگهي فعاليت چنين موسساتي نسبت به اخذ پروانه فعاليت ايشان اقدام نمايند. ضمنا از تمامي خانواده هاي محترم درخواست مي شود قبل از ثبت نام فرزندانشان درآموزشگاههاي آزاد سينمايي نسبت به فعاليت قانوني اين آموزشگاهها اطمينان حاصل نمايند.
اين گزارش حاكيست : مركز گسترش و آموزش نيروي انساني معاونت امور سينمايي سمعي و بصري در پايان اطلاعيه خود تصريح كرده : پرسنل اين مركز در ساعات اداري روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل آماده پاسخگويي به هموطنان محترم مي باشند.
مركز گسترش و آموزش نيروي انساني معاونت امور سينمايي دراطلاعيه اي اعلام كرد فعاليت يك آموزشگاه سينمايي كه مبادرت به آموزش گريم مي نمايد فاقد مجوز قانوني است.
کد مطلب 39593
نظر شما