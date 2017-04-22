به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پنجمین همایش فرماندهان بهداشت و سلامت سپاه با یادآوری رشادت های نیروی زمینی در دوران دفاع مقدس، گفت: تامین امنیت مرزها و دفاع از حریم اسلام و مسلمانان در جبهه مقاومت اسلامی توسط نیروی زمینی سپاه همواره صورت می گیرد.

وی افزود: پزشکانی که در مناطق محروم حضور دارند بدون توقع مردمی که دسترسی به پزشک ندارند را از مرگ نجات می دهند. دست این پزشکان دست خداست. آنها آلام و درد را از دوش مردم بر می‌دارند این یکی از صفحه‌های افتخارات سپاه است.

وی ادامه داد: توجه به انسانیت مهمترین رکن فرماندهی است. نگاه پزشک تجلیگاه فضیلت های بسیاری است. او هرگونه فکر کند عمل می کند. ما تنها نسبت به تجهیزات و آمادگی نیروها مسؤل نیستیم بلکه نسبت به اعتقاد، آمادگی روح و ذهن نیروها هم مسئول هستیم.

وی با بیان اینکه مسئولیت های یک فرمانده قابل واگذاری نیست، گفت: ما آرمانهای بزرگی داریم. ما با دشمنان بسیاری روبه رو هستیم ؛ بنابراین برای تحقق اهداف و آرمانهای خود نیازمند یک قدرت بزرگ هستیم.

سلامی در ادامه با اشاره به تفاوت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با ارتش های دیگر، گفت: بعد تجهیزات برخی ارتش ها از ما قوی تر هستند اما در بعد انسانی ما حرف اصلی را می زنیم.

وی با بیان اینکه انسان‌ها در سپاه اولویت اول بوده و دیگر مسائل در رده های بعدی قرار دارد، ادامه داد: نیروی انسانی است که می تواند معادلات نبرد را به نفع ما تغییر دهد. ما باید تلاش کنیم که انسان های ما تمام ویژگی های یک انسان را برای قرار گرفتن در میدان عمل داشته باشد تا اهداف محقق شود.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان داشت: نیروهای مسلح نمی توانند بر انسان های معمولی تکیه کنند برای همین اعتقادات نیروها برای ما در کنار سلامت و بهداشت اهمیت بسیاری دارد.

وی افزود: جسم سالم و پیشگیری از بیماری ها بسیار اهمیت دارد و فرماندهان باید به تغذیه نیروها توجه کنند تا گرفتار بیماری نشوند. ما با برنامه درست تغذیه و سلامت جسمی باید نیروهای قوی تر از آمریکا و تروریست های تکفیری داشته باشیم. همچنین با زیر دستان خود در کنار جدیت و سختگیری باید خوش اخلاق باشیم و تخریب شخصیت نکنیم.

سلامی در پایان گفت: بهداشت محیط و روان و ایجاد یک محیط آرام مهم است و زمانی که فرماندهان ما در کنار سربازان و در شادی و سختی ها با آن ها شریک هستند بسیار زیبا است. زیرا امیرالمؤمنین (ع) اینگونه بوده است. رهبر معظم انقلاب نیز در این مورد تاکید کرده اند. ما باید به خانواده و محیط کار و زندگی آن ها توجه بیشتری کنیم زیرا اگر با آنها درست رفتار نکنیم ممکن است رفتار آن ها تغییر کند. همچنین در حفظ محیط زیست نیز باید کوشا باشیم و اگر رزمایشی برگزار می شود آسیبی به محیط پیرامون نزنیم.