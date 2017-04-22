به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه، کارگاه آموزشی «درس‌هایی از اصلاحات امور آب استرالیا»، از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه با همکاری دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه ملبورن و کرسی یونسکو در مدیریت آب و محیط زیست برای شهرهای پایدار برپا شد.

در این نشست که صبح و عصر روز ۳۱ فروردین برگزار شد مسعود تجریشی، مدیر دفتربرنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، استادان دانشگاه ملبورن استرالیا از جمله پرفسور جان لنگفورد، استاد گروه منابع آب و هیدرولوژی، پروفسور لی گودن، مدیر مرکز حقوق منابع طبیعی، انرژی و محیط‌زیست، دانشکده حقوق، پروفسور پیتر اسکیلز، معاون دانشکده فنی و مدیر مرکز تحقیقات مشترک آب استرالیا و چین، پروفسور رابرت ورتزی، استاد منابع آب و مدیر ارتباط باصنعت، دانشکده مهندسی زیرساخت و رئیس سابق سازمان هواشناسی استرالیا، پروفسور مایکل استواردسون، رئیس گروه منابع آب و هیدرولوژی زیست محیطی، دانشکده مهندسی زیرساخت و پروفسور وین پتی گروو، مدیر اجرایی مرکز شناسایی و مدیریت آلودگی محیط‌های آبی، دانشکده علوم این دانشگاه و مرتضی موسوی، مدیر کل دفتر مدیریت منابع آب حوضه های آبریز دریاچه ارومیه و دریای خزر و گروهی از کارشناسان آب وزارت نیرو، جهادکشاورزی و سازمان محیط زیست حضور یافتند.

در آغاز این نشست مدیر دفتربرنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، ضمن ابراز خشنودی از برگزاری این کارگاه، با اشاره به توافق صورت گرفته بین ایران و استرالیا به منظور تبادل تجربیات اشاره کرد و افزود: در این برنامه تجارب کشور استرالیا درخصوص تخصیص آب به کشاورزان، سیاست‌های دولت در حکمرانی محلی آب و چگونگی تعیین سقف برای مصرف آب در بخش کشاورزی بازگو خواهد شد.

مسعود تجریشی با اشاره به این موضوع که دریاچه ارومیه برای تیم هفت نفره دانشگاه ملبورن بسیار حائز اهمیت است، اظهار کرد: استرالیایی‌ها به دلیل اهمیت این موضوع درخواست کردند که تعاملات بین دو کشور از طریق دو دانشگاه ملبورن و شریف انجام شود که منجر به شکل‌گیری مسائل واقعی شود.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه ادامه داد: استرالیایی‌ها حوزه «ماری دالدینگ» را دارند که همانند دریاچه ارومیه در ایران با مشکلات کمبود آب مواجه بود؛ حوضه‌ای که مصرف‌کننده اصلی آب آن بخش کشاورزی است و تامین آب برای نیازهای زیست‌محیطی و نوسانات اقلیم در دو دهه اخیر از چالش‌های آنها است.

در بخش دیگری از این نشست عباس رجبی‌فرد، رئیس دپارتمان زیرساخت دانشگاه ملبورن با اشاره به اینکه همکاری ایران و استرالیا در حوزه فناوری و فناوری نوین برپایه توسعه پایدار است؛ گفت: در این مسیر برای پایدار نمودن همکاری، بحث‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست از دید دانشگاه ملبورن بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: اکنون نیاز کشور در حوزه آب، بهینه‌سازی روش‌ها، بالابردن کارایی و اقداماتی از این دست در حوزه آب است. البته باتوجه به اهمیت حوزه آب رشته‌های مرتبط شهرسازی، بهداشت، اقتصاد، کشاورزی در این فضا به آن وصل می‌شوند.

رئیس دپارتمان زیرساخت دانشگاه ملبورن توضیح داد: کارگاه امروز در قالب همکاری تعریف شده اولین گامی است که پس از ایجاد مرکز مشترکت آب ایران و استرالیا برداشته شد. در واقع این نشست به عنوان بستر اصلی برای توانمندکردن این فضا شکل گرفته است.

وی به مذاکرات پیشین تیم ایران و استرالیا اشاره کرد و گفت: آنچه امروز شاهد آن هستیم درنتیجه رفت و آمدها و نشست‌ها و بازدیدهای متعدد بوده است؛ در این مدت از سوی دانشگاه ملبورن دو بازدید از دریاچه ارومیه و یک بازدید از سوی تیم ایران از حوضه ماری دارلینگ صورت گرفت. در نهایت تصمیم‌گیری شد تا چارچوب همکاری ما موارد مرتبط با آب باشد که تضمین‌کننده روند پایداری و اثربخشی این همکاری شود.

رجبی‌فرد در خصوص اینکه موضوع آب و موضوع مدیریت آب در حوضه آبریز ماری دارلینگ برای استرالیا یک موضوع چند وجهی بوده است؛ افزود: در این برنامه، اگرچه مهندسی محور اصلی است ولی حوزه‌های علوم، شیمی، مدیریت، حقوق، اقتصاد، زیرساخت مکانی، زمین و مدیریت زمین، بحث بهداشت و شهرسازی در جریان احیای آن موثر بوده است.

وی تاکید کرد: موضوع آب و دریاچه ارومیه نیز با توجه به اهمیت آن و از سویی اثرات رشته‌های مرتبط شهرسازی، بهداشت، اقتصادی، کشاورزی در این فضا باید مورد توجه قرار گیرد.