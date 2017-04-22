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۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱

قائم مقام وزیر علوم در شیراز:

رویارویی با تسلیحات نیازمند رواج آشتی جویی است

رویارویی با تسلیحات نیازمند رواج آشتی جویی است

شیراز- قائم مقام وزیر علوم گفت: برای رویارویی با تسلیحات رایج دنیای کنونی باید در پی رواج آشتی جویی باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید تسلیمی ظهر شنبه در نخستین روز از همایش بین المللی نقش ادیان در اخلاق صلح، عفو و دوستی که تا یکشنبه سوم اردیبهشت جاری برپاست با بیان اینکه نیاز به گسترش و ترویج به همراه بهره وری بالا خاصیت چنین رویدادهای علمی و دانشگاهی است افزود: آنچه در دنیا دامن زده شده اختلافاتی است که باید گشت و مابه حل الاشتراک آنان را یافت.

وی خواستار ترویج اندیشه های صلح طلبانه بر اساس فطرت الهی شد و تصریح کرد: ترویج این اندیشه هادر مردم نیاز کنونی ماست.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در ادامه افزود: فطرت الهی دعوت به بی نهایت ها در صلح، آشتی، عفو و دوستی به ظرفیت اسمی و رسمی انسانها می کند.

تسلیمی با تصریح اینکه مبادا الهی گونگی در انسان از بین برود گفت: برای مقابله با تسلیحات رایج تصلیحات را باید باب کرد تا جایی که نشر و نمو این تصلیحات در مقابل تسلیحات نظامی دوام بیاورد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بین المللی نقش ادیان در اخلاق صلح، عفو و دوستی با حضور اندیشمندان، دانشمندان دینی و فعالان صلح تا یکشنبه سوم اردیبهشت ماه جاری در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برپاست.

کد مطلب 3959410

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