رویارویی با تسلیحات نیازمند رواج آشتی جویی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید تسلیمی ظهر شنبه در نخستین روز از همایش بین المللی نقش ادیان در اخلاق صلح، عفو و دوستی که تا یکشنبه سوم اردیبهشت جاری برپاست با بیان اینکه نیاز به گسترش و ترویج به همراه بهره وری بالا خاصیت چنین رویدادهای علمی و دانشگاهی است افزود: آنچه در دنیا دامن زده شده اختلافاتی است که باید گشت و مابه حل الاشتراک آنان را یافت.

وی خواستار ترویج اندیشه های صلح طلبانه بر اساس فطرت الهی شد و تصریح کرد: ترویج این اندیشه هادر مردم نیاز کنونی ماست.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در ادامه افزود: فطرت الهی دعوت به بی نهایت ها در صلح، آشتی، عفو و دوستی به ظرفیت اسمی و رسمی انسانها می کند.

تسلیمی با تصریح اینکه مبادا الهی گونگی در انسان از بین برود گفت: برای مقابله با تسلیحات رایج تصلیحات را باید باب کرد تا جایی که نشر و نمو این تصلیحات در مقابل تسلیحات نظامی دوام بیاورد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بین المللی نقش ادیان در اخلاق صلح، عفو و دوستی با حضور اندیشمندان، دانشمندان دینی و فعالان صلح تا یکشنبه سوم اردیبهشت ماه جاری در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برپاست.