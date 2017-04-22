مجتمع پسماندهای خطرناک و صنعتی منطقه پارس جنوبی جانمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خشایار پورمحمد شاهینی اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های زیست محیطی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در کسوت مقام ارشد HSE در منطقه، مشخص کردن محدوده جغرافیایی مجتمع پسماند خطرناک و صنعتی‌ بود.

وی اضافه کرد: این پروژه در قالب یک طرح مطالعاتی و با همکاری دانشگاه‌های شهید بهشتی و خلیج فارس در مدت ۱۴ ماه انجام شد و گزارش نهایی آن به همراه مستندات مربوط برای اجرا به HSE ارشد سازمان منطقه ویژه ابلاغ شد.

رئیس پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ادامه داد: یکی از نقاط قوت این طرح رسیدن به نقطه مطلوب از بین گزینه‌های متعدد و در نهایت تایید جانمایی انجام شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است.

پورمحمد شاهینی افزود: با توجه به وجود صنایع متعدد نفت و گاز و ذخایر عظیم خدادادی سوخت‌های فسیلی در استان و به تبع آن تولید مقادیر قابل توجه پسماندهای صنعتی و خطرناک، مکان‌یابی جایگاه دفع پسماندهای مذکور یک ضرورت است.

وی اضافه کرد: در راستای حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار، دفع پسماندهای صنعتی خطرناک و غیرخطرناک همواره مورد توجه ویژه بوده است که با بررسی‌های دقیق کارشناسی بر اساس ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست در نهایت دو سایت واقع در شهرستان کنگان در محدوده منطقه ویژه پارس در راستای مدیریت و نظارت بهتر از طرف آن سازمان به منظور دفع پسماند( مشتمل بر واحدهای دفن، بازیافت و زباله سوز) انتخاب شد.