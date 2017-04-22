ولایت نیاز امروز بشر است/نقش برجسته مردم در بازسازی عتبات عالیات

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات لرستان در سخنانی با تاکید بر اینکه امروز به برکت پیروزی انقلاب اسلامی ایران مکتب اهل بیت به دنیا معرفی شده است اظهار داشت: امروز فرهنگ اهل بیت در تمام دنیا زنده شده است.

وی با تاکید بر اینکه زنده شدن فرهنگ اهل بیت در دنیا به خاطر کمک ها و نذورات مردم به عتبات عالیات است عنوان کرد: امروز همه دنیا به این درک رسیده اند که راه خارج شدن از مشکلات اجتماعی و فرهنگی پیروی از مکتب اهل بیت است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه امروز ثابت شده که مسئله ولایت نیاز اساسی بشر است گفت: این در حالیست که خداوند در قرآن نیز بر مودت و دوستی اهل بیت همواره تاکید کرده است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه محبت و دوستی اهل بیت موجب می شود که همه امور بر اساس ولایت شکل بگیرد تصریح کرد: اگر در همه امور ولایت اساس باشد به طور حتم به مفهوم حاکمیت ارزش ها است.

وی با تاکید بر اینکه حاکمیت ارزش ها موجب استقبال عموم مردم می شود ادامه داد: امروز حاکمیت ولایت موجب شده که بیداری اسلامی در دنیا شکل بگیرد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه حاکمیت ولایت موجب معنویت بخشی به جامعه می شود گفت: امروز نیز کمک به عتبات عالیات در حقیقت بزرگداشت شعائر الهی است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه اقداماتی که در این زمینه صورت می گیرد نیز تعظیم شعائر الهی است ادامه داد: به طور حتم این اقدامات مصداق بارز شعائر الهی است.

وی با اشاره به اینکه کمک به بازسازی عتبات عالیات نقش بسزا و مهمی در جامعه دارد تصریح کرد: در این راستا خوشبختانه همواره لرستان از نظر کمک های مالی و همچنین نیروی انسانی متخصص در این زمینه نقش برجسته و موثری داشته است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد تاکید کرد: به طور مثال ساخت درب ورودی سرداب غیبت امام زمان(عج) برگ زرین معنوی در تاریخ لرستان است و نشان دهنده این بوده که مردم این استان همیشه با اهل بیت باقی خواهند ماند.