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۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۵۸

فرمانده انتظامی گرمه مطرح کرد:

کشف ۴ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک در گرمه/ دستگیری ۴ قاچاقچی

کشف ۴ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک در گرمه/ دستگیری ۴ قاچاقچی

گرمه- فرمانده انتظامی گرمه از کشف چهار کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک و دستگیری چهار قاچاقچی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد حدادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی گرمه در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و باهدف مبارزه قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر طی دو مرحله موفق به کشف چهار کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک شدند.

حدادیان افزود: طی این طرح علاوه بر کشف مواد، چهار قاچاقچی دستگیر و پنج خودرو نیز توقیف شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان به همراه مواد مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی گرمه بیان کرد: برخورد پلیس با بلای خانمان‌سوز اعتیاد به مواد مخدر و سوداگران مرگ هرگز تعطیلی ندارد.

وی با اشاره به نقش مؤثر شهروندان در موفقیت مأموریت‌ها بر همکاری بیش‌ازپیش مردم با نیروی انتظامی تأکید کرد و گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 3959512

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