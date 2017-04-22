کشف ۴ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک در گرمه/ دستگیری ۴ قاچاقچی

سرهنگ محمد حدادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی گرمه در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و باهدف مبارزه قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر طی دو مرحله موفق به کشف چهار کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک شدند.

حدادیان افزود: طی این طرح علاوه بر کشف مواد، چهار قاچاقچی دستگیر و پنج خودرو نیز توقیف شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان به همراه مواد مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی گرمه بیان کرد: برخورد پلیس با بلای خانمان‌سوز اعتیاد به مواد مخدر و سوداگران مرگ هرگز تعطیلی ندارد.

وی با اشاره به نقش مؤثر شهروندان در موفقیت مأموریت‌ها بر همکاری بیش‌ازپیش مردم با نیروی انتظامی تأکید کرد و گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.