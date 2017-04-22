روز زمین پاک در آران و بیدگل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار دولتخواه، پیش از ظهر شنبه، در حاشیه آیین بزرگداشت روز زمین اظهار داشت: با توجه به نامگذاری روز زمین پاک با عنوان همه با هم به سوی زمین پاک، عوامل یگان حفاظت این اداره با همکاری انجمن حامیان محیط زیست ابوزید آباد و گروه دنر افروید ابوزید آباد طی گشت و کنترل پناهگاه حیات وحش یخاب با پذیرایی کردن و تحویل پاکت زباله به گردشگران و طبیعت دوستان نسبت به پاکسازی منطقه اقدام کردند.

وی افزود: در این برنامه نسبت به پاکسازی منطقه سیازگه، چشمه یخاب، همرود، ماریجاب، چشمه میر، بیشه و کرشاهی اقدام و حجم زیادی از زباله های رها شده در منطقه جمع آوری شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آران و بیدگل بیان داشت: فرهنگ سازی در زمینه حفظ محیط زیست با انجام فعالیت های اینچنینی شاهد زشتی ها و ناهنجاری های ناشی از رها سازی زباله در دامان طبیعت نباشیم.

وی اظهار کرد: یکی از راهکارهای مهم برای مرتفع کردن مشکلات و تهدیدهای زیست محیطی، توجه به سیاست های کلی نظام است که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است.