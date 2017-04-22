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۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۲۵

فرماندار آران و بیدگل:

نداشتن آگاهی و علم روز از دلایل اصلی گسترش آسیب های اجتماعی است

نداشتن آگاهی و علم روز از دلایل اصلی گسترش آسیب های اجتماعی است

آران و بیدگل - فرماندار آران و بیدگل گفت: نداشتن آگاهی و علم روز از دلایل اصلی گسترش اسیب های اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل معینی نژاد ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان در محل فرمانداری خواستار آموزش های پی در پی و اصولی برای نجات قشر جوان و آماده به کار این شهرستان شد.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه مقابله با اعتیاد اظهار داشت: کنترل آسیب های اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر عزم جدی و همت دسته جمعی می طلبد که در قدم اول باید با فراگیری آموزش ها و مهارت های زندگی خود را مصون سازیم.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان آران و بیدگل با بیان اینکه اعتیاد یک تهدید جدی برای جامعه بشری است، افزود: هر کس به سهم خود در راستای مبارزه با این بلای خانمانسوز  دخیل است و باید برای پیشگیری و مبارزه با آن اقدام کند.

وی اضافه کرد: دشمن با هجمه فراوان در بحث مواد مخدر ورود پیدا کرده و امروز همه اقشار وظیفه دارند با تمام تلاش در بحث مبارزه و فرهنگ سازی علیه اعتیاد وارد شوند.

فرماندار آران و بیدگل بیان داشت: اعتیاد در کمین تمامی اقشار جامعه است و غفلت در این موضوع ممکن است هر خانواده ای را  مبتلا سازد که در این راستا باید با فرهنگ سازی و مصون کردن جامعه در افزایش آگاهی ها بیش از پیش بکوشیم.

کد مطلب 3959545

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