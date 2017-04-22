ممنوعیت فعالیت زاگرس ایر در فرودگاه مشهد در پی شکایت مسافران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، قاضی محمدحسن اصولی صفار گفت: در پی شکایت مسافران پرواز نجف - مشهد در ۲۵ فروردین ماه از شرکت هواپیمایی زاگرس به دلیل ۱۴ ساعت تأخیر در انجام این پرواز، زاگرس ایر از دریافت خدمات فرودگاهی منع شده است.

بازپرس ویژه جرائم فرودگاه هاشمی‌نژاد مشهد با تأکید بر الزام این شرکت هواپیمایی بر پرداخت حقوق مسافران بیان کرد: شرکت هواپیمایی زاگرس نسبت به این امر و تعهدات خود در مورد پرداخت حقوق مسافران پرواز تأخیری نجف - مشهد، به رغم دادن فرصت کافی از سوی مسافران تاکنون اقدام نکرده است.

وی ادامه داد: در این راستا و به دلیل عدم اجرای تعهدات، از امروز با صدور دستور قضایی، ارائه خدمات فرودگاهی به شرکت هواپیمایی زاگرس تا اطلاع ثانوی سلب می شود.

اصولی صفار گفت: شرکت های هواپیمایی در صورت تأخیر در پروازها باید پاسخگوی مسافران باشند و با اجرای منشور حقوق مسافران در پروازهای داخلی و کنوانسیون های ورشو و توکیو در پروازهای خارجی، نسبت به پرداخت خسارت مسافران اقدام کنند.

این مقام قضایی خراسان رضوی افزود: در غیر این صورت با صدور دستور قضایی، ارائه خدمات فرودگاهی به شرکت های متخلف تا زمان کسب رضایت مسافران سلب می شود.

وی ادامه داد: البته مسافران نیز به دلایل مختلف نظیر تاخیر در پروازها و یا عدم پاسخگویی از سوی شرکت های مربوطه، اجازه توقف در هواپیما را ندارند و طبق قانون، ارتکاب چنین اقدامی از سوی مسافران، جرم است و برابر قانون با آنها نیز برخورد خواهد شد.

گفتنی است در حال حاضر شرکت زاگرس ایر، روزانه ۲۵ پرواز از مبادی مختلف به مقصدِ فرودگاه مشهد دارد.