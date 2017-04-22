«جمنا» ورودی به تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری ندارد

ماشاالله طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، فعلاً ورودی به تبلیغات هیچ‌یک از کاندیداهای ریاست جمهوری ندارد و برنامه‌های تبلیغاتی از سوی مسئولان ستادی این کاندیداها پیگیری می‌شود.

طالبی تصریح کرد: تا مشخص شدن کاندیدای نهایی و معرفی وی از سوی شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، این جبهه با ماهیت تبلیغاتی در انتخابات فعالیت نمی‌کند.

وی درباره راه‌اندازی ستادهای کاندیداها و تشکیل ستاد جبهه مردمی تصریح کرد: کاندیداها، ستادهای خاص و مستقل خود رادارند و برنامه‌ای از سوی شورای مرکزی «جمنا» برای انجام کار مشترک با ستادهای کاندیداها تنظیم‌نشده است.

دبیر اجرایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی خراسان شمالی عنوان کرد: اهداف و رویکردهای این جبهه تا حد زیادی موردپذیرش اجتماعی قرارگرفته است.

طالبی تصریح کرد: بر اساس بازخوردهایی که از سطوح مختلف اجتماعی و اقشار مختلف مردم دریافت شده است، دید مثبتی نسبت به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی وجود دارد و این جبهه توانستهبه جایگاه مناسبی در بین جوانان دست یابد.