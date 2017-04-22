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۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۰۱

دبیر اجرایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب خراسان شمالی:

«جمنا» ورودی به تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری ندارد

«جمنا» ورودی به تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری ندارد

بجنورد- دبیر اجرایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی خراسان شمالی گفت: برنامه تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری بر عهده ستادهای آنان است و «جمنا» ورودی به تبلیغات ندارد.

ماشاالله طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، فعلاً ورودی به تبلیغات هیچ‌یک از کاندیداهای ریاست جمهوری ندارد و برنامه‌های تبلیغاتی از سوی مسئولان ستادی این کاندیداها پیگیری می‌شود.

طالبی تصریح کرد: تا مشخص شدن کاندیدای نهایی و معرفی وی از سوی شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، این جبهه با ماهیت تبلیغاتی در انتخابات فعالیت نمی‌کند.

وی درباره راه‌اندازی ستادهای کاندیداها و تشکیل ستاد جبهه مردمی تصریح کرد: کاندیداها، ستادهای خاص و مستقل خود رادارند و برنامه‌ای از سوی شورای مرکزی «جمنا» برای انجام کار مشترک با ستادهای کاندیداها تنظیم‌نشده است.

دبیر اجرایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی خراسان شمالی عنوان کرد: اهداف و رویکردهای این جبهه تا حد زیادی موردپذیرش اجتماعی قرارگرفته است.

طالبی تصریح کرد: بر اساس بازخوردهایی که از سطوح مختلف اجتماعی و اقشار مختلف مردم دریافت شده است، دید مثبتی نسبت به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی وجود دارد و این جبهه توانستهبه جایگاه مناسبی در بین جوانان دست یابد.

کد مطلب 3959685

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