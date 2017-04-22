افزایش ۳۰ هزار متر مربعی فضای اورژانس در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی بعدازظهر شنبه در جلسه مشترک هیات‌های امنا و تبیین برنامه عملیاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایش کشور با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید اقدامات خوبی در حوزه سلامت صورت گرفته است، ابراز امیدواری کرد تا در دولت‌های آینده نیز به حوزه سلامت توجه ویژه‌ای صورت گیرد و این روند ادامه پیدا کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: در سال های اخیر ۱۰۰ هزار متر مربع به فضای بهداشتی افزوده شده است.

رییس دبیرخانه کلان منطقه یک آمایش کشور، با اشاره به مشکلات حوزه سلامت پیش از اجرای طرح تحول سلامت، افزود: با اجرای این طرح آرامش بسیار خوبی در جامعه ایجاد شد و مردم از اقدامات صورت گرفته در حوزه سلامت رضایت دارند و بسیاری از نگرانی ها برطرف شده است.