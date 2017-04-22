به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که بعد از ظهر شنبه در خانه ووشوی استان قم در مجموعه ورزشی جواد الائمه(ع) برگزار شد در رده سنی نوجوانان در وزن منهای ۴۲ کیلوگرم ریحانه سلمان پور به مقام نخست رسید.



در وزن منهای ۵۲ کیلوگرم مرضیه بهرامی هیدجی، در وزن منهای ۵۶ کیلوگرم نفیسه مقیمی و در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم مبینا اطاعتی عنوان نخست را کسب کردند و عناوین نخست وزن منهای ۶۰ کیلوگرم جوانان به فاطمه محمدی، منهای ۶۵ کیلوگرم به فاطمه استادی و به اضافه ۶۵ کیلوگرم به ساجده اسلامی رسید.



در ادامه مسابقات رده سنی جوانان، در وزن منهای ۴۸ کیلوگرم مبینا عزیزپور، در وزن منهای ۵۲ کیلوگرم زهرا عباسی و در وزن منهای ۵۶ کیلوگرم مرضیه اسماعیل زاده در صدر قرار گرفتند.



همچنین در رده سنی بزرگسالان در دسته منهای ۴۸ کیلوگرم سوگند شکاری، در منهای ۵۲ کیلوگرم زهرا عامری، در منهای ۵۶ کیلوگرم زینب عباسی و منهای ۶۰ کیلوگرم الهام جلیلی صاجب نشان طلا شدند.



هما فعلی در وزن ۶۵ کیلوگرم و نجلا حسینی در ۷۰ کیلوگرم عناوین قهرمانی رده سنی بزرگسالان را کسب کردند و در رده سنی نونهالان، ماهرخ زند، حدیثه مقیمی، سارینا میر هاشمی و مهیار یزدانی طلایی شدند.



این در حالی است که بانوان ووشوکار قم در مسابقات قهرمانی کشور در کرج با ترکیب ۳ ووشوکار شرکت کردند و موفق شدند با مدال برنز زینب عباسی این مسابقات با عملکردی قابل قبول پشت سر بگذارند.



ووشوی بانوان قم در سال‌های ۹۳ و ۹۴ در لیگ برتر کشور حضور داشت اما به دلیل مشکلات مالی در سال ۹۵ از حضور در لیگ برتر انصراف داد و بعید است برنامه‌ای برای بازگشت این تیم به لیگ برتر ۹۶ وجود داشته باشد.