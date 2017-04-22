حضور مردم در انتخابات پشتیبان کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در بیست و دومین همایش سراسری فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی ضمن تشکر از فعالیت های نیروی انتظامی، اظهارداشت: نیروی انتظامی نیروی فعال و پرتحرک است و از خدمات شما در بدو شروع کار مجلس شورای اسلامی در سال جاری تشکر کردم.

وی ادامه داد: انصافا حضور شما در تطعیلات محسوس بود. کار سنگین و بزرگی بود. در شرایطی که مردم برای تفریح سفر می کنند شما سر کار بودید و پیگیری می کردید تا مردم در مسیرها آسایش داشته باشند.

لاریجانی اظهار داشت: تلاشهای شما در کشور مستمر شده است. موضوع انتخابات در پیش است و یک رکن ایمن ساز در انتخابات نیروی انتظامی است؛ در واقع شما در تمام سال در آمادگی بسر می بردید. امیدواریم در این مقطع هم نیروی انتظامی که نیروی اساسی است بتواند نقش آفرینی کند.

رئیس مجلس، انتخابات را امری حساس و مبارک خواند و گفت: پشتیبان اساسی کشور مرهون حضور مردم در انتخابات است.

وی با اشاره به تلاشهای دشمنان برای ارزیابی صحنه انتخابات، گفت: حضور مردم می تواند بازدارنده باشد. ملت اگر تصمیم بگیرند شر دشمنان برای مدتی از سر ملت کم می‌شود.

لاریجانی با تاکید بر اینکه موضوع شورآفرینی انتخابات مهم است، گفت: امیدوارم حضور شما در این مرحله مفید و سازنده باشد.

رئیس مجلس افزود: خدمات نیروی انتظامی در این سالها از ارزیابی مثبتی برخودار است. در وجوه مختلف سیر تحولات برای امنیت کشور مثبت است. امنیت پایدار ایران در غوغای منطقه ای به خاطر بخشهایی است که در امنیت کشور نقش آفرین هستند. وظیفه ذاتی نیروی انتظامی در این امر بسیار مهم است.

وی با تاکید بر اهمیت اشراف اطلاعاتی در شرایط کنونی منطقه تصریح کرد: اشراف اطلاعاتی چه از نظر اقدامات تروریستی و چه از نظر مسئله سازی هایی که جنبه امنیتی پیدا می کند بسیار مهم است و نیروی انتظامی در این خصوص از ابتکار برخوردار است.

لاریجانی ابراز امیدواری کرد که روحیه ابتکار و سرزندگی در نیروی انتظامی پایدار باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص شرایط معیشتی نیروی انتظامی، گفت: سردار اشتری تلاش های زیادی در این زمینه دارند. مجلس شورای اسلامی نیز تلاش دارد تا از نظر معیشتی و بنیه نظامی، نیروی انتظامی را تقویت کند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، تامین نیازهای نیروی انتظامی را امری مهم و منوط به بهبود شرایط اقتصادی کشور خواند و اظهارداشت: از گردنه ای در حال عبور هستیم که شرایط اقتصادی کشور خوب نبود اما شرایط رو به جلو است و امیدواریم در سال 96 شرایط بهتری پیش بیایید. در برخی وجوه ابتکاراتی داشتیم و کشور از سال 95 با طمأنینه عبور کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بر خی وظایف نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: مبارزه با قاچاق امری مهم است و با تذکرات رهبری، وظیفه نیروی انتظامی جدی تر شد. قوه قضائیه و دولت توجه دارند لایحه ای در این خصوص به مجلس فرستاده شده است. ورود 15 میلیارد دلار کالای قاچاق ضربه محکمی به تولید ملی است.

لاریجانی با تاکید بر اینکه ورودی های کشور باید محدود شود، افزود: مسئله قاچاق فقط مربوط به نیروی انتظامی نیست و باید قوانین و مقررات ساماندهی شود.

نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: در بخش قاچاق سرپل هایی وجود دارند که باید با آنها برخورد کرد چون با معلول برخورد می کنیم، مشکل داریم. باید فکر کنیم که چگونه سرپل های قاچاق را شناسایی کنیم. اگر اشراف اطلاعاتی داشته باشیم می توانیم این اقدام را انجام دهیم.

وی گفت: انتظار می رود شناسایی این سرپل های در اولویت کار نیروی انتظامی قرار گیرد. در این زمینه ما پشتیبان نیروی انتظامی هستیم. برای بدست آوردن اقتدار به قدرت نیاز داریم هر چه اقتدار بالاتر برود بازدارندگی افزایش می یابد.

لاریجانی ادامه داد: با بازدارندگی باید با برخی از امنیت شکنی ها در برخی جرائم که گاهی به جان و مال مردم مربوط می‌شود برخورد کرد.

وی با بیان اینکه رفتارهایی که رسانه ها در صفحات حوادث و صدا و سیما نشان می دهند نمایانگر ایجاد یک نوع دریدگی است، تصریح کرد: باید کاری کرد که افراد به سمت این جرائم نروند. باید بازدارندگی ایجاد کرد که نیازمند کاری فراگیر است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: ساختار کشور از نظر شهرنشینی در حال تغییر است. 25 درصد مردم، روستایی و بقیه شهرنشین هستند؛ شهرنشینی از مدل آراسته ای برخوردار نیست و حالت درهمی دارد.

لاریجانی تصریح کرد: در قانون برنامه ششم مصوب شد که برای مجتمع هایی که شکل گرفته باید محوریت امنیت شکل بگیرد و امنیت را به عنوان رکن برای تجمع ببینیم.