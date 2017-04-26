مدیریت پسماند مشکل اصلی است/ جان زیستمندان در خطر

حسینعلی ابراهیمی کارنامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اثربخشی آموزش برای حفظ محیطزیست، ابراز امیدواری کرد که روزی تخریب محیطزیست برای همگان به یک ضد ارزش و حفظ محیطزیست به یک ارزش تبدیل شود و افرادی که وارد طبیعت میشوند بدانند که نباید در هر جایی پای بگذارند و در هرجا زباله نریزد، آنگاه ما می توانیم به وقوع توسعه پایدار در استان و کشور امیدوار باشیم.
وی با بیان اینکه محیط زیست با صنعت و توسعه مخالف نیست اما نگاه ما توسعه پایدار است، افزود: معادنکاوی باید به گونهای باشد که برای نسل آینده هم باقی بماند و در استفاده از معادن باید حداکثر استفاده را داشت، چرا که امرزوه، خام فروشی بیمعنا است و دیگر کشوری با منابع تجدیدناپذیر خود چنین رفتاری ندارد.
وی افزود: هر چند جنگل جزء منابع تجدیدپذیر است اما با توجه به تغییرات اقلیمی، این تجدیدپذیری بسیار کند شده است، از اینرو، در بهرهبرداری از منابع تجدیدپذیر نیز باید بسیار دقت شود.
ابراهیمی با اشاره به مهندسی فرایند گفت: امیدواریم روزی برسید تا در همان زمانی که فونداسیون بخش تولید را میریزیم، فونداسیون سیستم تصفیه و کنترل آلودگی هوا را نیز پی بریزیم.
وی با اشاره به شباهت اقلیم ما با اروپا گفت: اروپا در عین حال که همه مراحل توسعه را طی کرده، محیطزیست خود را نیز حفظ کرده است.
ابراهیمی کارنامی با اشاره به فرمایشات رهبری در ابلاغ سیاستهای کلی محیط زیست و تأکید ایشان مبنی بر تهیه پیوست زیستمحیطی برای هر طرح توسعه صنعتی، گفت: باید در کنار ایجاد اشتغال و توسعه، نگاه خردمندانه و حفظ محیط زیست را داشته باشیم، چرا که تخریب محیط زیست سریع اما جبران و احیای آن یا صورت نمیگیرد و یا بسیار کند است.
وی با بیان اینکه حفظ محیطزیست با مشارکت مردم و تشکلهای مردم نهاد محقق خواهد شد، افزود: باید مردم به مسائل زیستمحیطی حساس شوند و در سالهای اخیر این هشیارسازی اجتماعی خوب صورت گرفته است و مردم آگاهتر و حساستر از گذشته شدهاند اما هنوز تا سرمنزل مقصود بسیار فاصله داریم.
ابراهیمی با بیان اینکه محیطزیست برای همه است و سیاسی کار نیست، افزود: در حوزه پسماند اتفاقاتی که در استان انجام شده و تا حدودی پیشرفت داشته و در برخی نیروگاه ها برای استفاده از بیوگاز، قراردادهایی منعقد شده و در رابطه با کمپوسا نیز باید آنقدر حساسیت داشته باشیم تا کمپوست تولیدی مورد اقبال کشاورزان قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت پسماند در داخل شهرها بهعهده شهرداری، در روستاها بر عهده دهیاریها و در خارج از شهرها و روستاها به عهده بخشداریها و اداره راه است و این مدیریت باید انجام شود و وزارت بهداشت نیز مکلف به پیگیری، نظارت و گزارش بوده و همچنین نظارت عالی بر عهده اداره حفاظت محیط زیست است و خوشبختانه محیطزیست در استان در جزء کوچکتر هم وارد شده است.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب برخی از سایتهای دفع پسماند، مانند پلمکتی در چالوس، انجیلسی در بابل، پشتکوه در ساری، گفت: عدم تصفیه شیرابهها و ورود انواع آلایندهها به منابع پذیرنده بخصوص رودخانهها که برخی از این رودخانهها حفاظت شده و محل تخمگذاری و زادآوری ماهیان است، زاییده فعالیت پنج سال نیست و نشان میدهد که مدت مدیدی به آن توجه نشده است و اقدامات انجام شده نیز باید سرعت بیشتری به خود گیرد.
ابراهیمی با بیان اینکه در مدیریت پساب وضعیت خوبی نداریم، افزود: اکنون، حدود ده درصد از پساب استان تصفیه میشود، در حالیکه میانگین کشوری بالای ۴۵ درصد است.
وی با بیان اینکه با همکاری آبفای شهری تلاشهایی انجام و کمکهایی از سوی استانداری و مجمع نمایندگان استان صورت گرفته، افزود: با بانک توسعه اسلامی برای تجهیز شبکه و تصفیهخانه فضلاب برای پنج شهر به تفاهم رسیدیم و برای سه شهر گلوگاه، بهشهر و نکا مجوز کمیسیون ماده ۲۳ اخذ شد و از امسال ردیف اعتباری برای ایجاد و احداث دارند.
ابراهیمی با اشاره به مسافرپذیری مازندران، بر افزایش تعاملات استانی با استانهای مسافرفرست در رابطه با فرهنگسازی در زمینه حفظ محیطزیست تأکید کرد و افزود: بخشی از رهاسازی زباله و تخریب محیط زیست ناشی از حضور گردشگر است و ما علاوه بر ظرفیت گردشگری باید به مخاطرات آن نیز حساس باشیم و گردشگری آگاهانه و پایدار داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در حدود ۶۰ سال پیش وسعت جنگلهای ما ۳.۵ میلیون هکتار بوده اما امرزو به کمتر از ۲ میلیون هکتار رسیده است، از جمله عوامل این امر را گسترش شهرها و اراضی زراعی، تخریب و تصرف عدوانی برشمرد و افزود: ما از خشکسالی نیز در امان نسیستم و نذورات جوی در طی سالها کاهش یافته و بحث گرمایش زمین امر جهانی و نقش کشورهای صنعتی در آن بسیار بیشتر است و کنوانسیونهای متعددی در دنیا منعقد شد و ایران عضو اکثر کنوانسیونهای بینالملیی در حوزه محیطزیست است.
مدیرکل محیط زیست مازندران با بیان اینکه ما در حوزه قوانین مشکلی نداریم، بر تعامل خوب با دستگاه قضایی در استان اشاره کرد و افزود: اما یکی از مشکلات ما در بحث اجرا، متناسب نبدن عده و عده ما با مسئولیتهای محوله است، به طور مثال، تجهیزات و امکانات ما برای آتشسوزی مانند جنگل گلستان کفاف نمیدهد البته پیگیر هستیم تا از منابع ملی و استانی واحدهای اجرایی خود را تجهیز کنیم تا در صورت بروز خطر به موقع حضور یابند.
وی با اشاره به اینکه روزانه بیش از پنج تن پسماند بیمارستانی در استان داریم، بر بیخطرسازی و کمخطرسازی پسماند توسط بیمارستان تأکید کرد و افزود: سپس این پسماند به شهرداریها تحویل داده شود و شهرداری نیز ملکف است با روشهای بهداشتی دفن را انجام دهد.
ابراهیمی با اشاره به مشکلات جدی در مدیریت پسماند در واحدهای تشخیصی دیگر مانند درمانگاهها و مطبها، گفت: آمارها احصا و مکاتبات انجام شده و تکالیف به دانشگاههای علوم پزشکی یادآوری شده؛ خودمان هم برخورد خواهیم کرد و در حوزه محیطزیست با هیچ کس مسامحه نخواهیم داشت، چرا که شایسته نیست که جان یک نفر را نجات دهیم اما عدهای زیادی از زیستمندان منجمله انسان را به مخاطره بیاندازیم و توقع داریم پزشکان با توجه به تعدد مطبها و مراکز تشخیصی و درمانی خودشان بهعنوان تکلیف اجتماعی، شرعی و اخلاقی به بیخطرسازی پسماند اقدام کنند.
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