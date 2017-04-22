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۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۸:۴۴

رئیس دانشگاه صنعتی همدان خبرداد:

تدوین سند راهبردی ۱۰ ساله برای دانشگاه صنعتی همدان

تدوین سند راهبردی ۱۰ ساله برای دانشگاه صنعتی همدان

همدان - رئیس دانشگاه صنعتی همدان از تدوین سند راهبردی ۱۰ ساله و برنامه عملیاتی ۵ ساله برای دانشگاه صنعتی همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمودنیلی بعدازظهر شنبه در نشست هیئت رئیس دانشگاه صنعتی همدان از طراحی چشم انداز توسعه دانشگاه صنعتی همدان خبر داد و افزود: تدوین سند راهبردی ۱۰ ساله و برنامه عملیاتی ۵ ساله دانشگاه با تکیه بر ارتقا رتبه دانشگاه به رتبه دهم دانشگاه های صنعتی کشور از حیث تاثیر گذاری و مهارت آموزی، افزایش ۲.۵ برابری درآمدهای اختصاصی دانشگاه و جذب خیرین برای تامین ۲۰ درصد هزینه های دانشگاه تدوین شده است.

وی از بازخوانی ارتباط صنعت و دانشگاه در این سند خبر داد و افزود: از طریق ورود به طرح های نوظهور و دخالت دادن مدیران صنایع در آینده نگری دانشگاه می توان ارتباط صنعت و دانشگاه را بهبود بخشید.

محمود نیلی توسعه رشته های بین دانشگاهی با تکیه بر رفع نیازهای منطقه با همکاری دانشگاههای دیگر را از برنامه های این چشم انداز دانست و افزود: ارتقاء سطح کارآیی آزمایشگاه ها از طریق راه اندازی آزمایشگاه مرکزی از دیگر اهداف این برنامه است.

وی در ادامه راهبرد اتخاذ شده در دولت تدبیر و امید در زمینه مشارکت محوری و جذب خیرین را مثبت ارزیابی کرد و افزود: تغییر نگرش در برنامه سازی و بودجه ریزی دانشگاه از دولت محوری به مشارکت محوری و حضور خیرین  از نکات بارز فعالیت دولت در چهار سال اخیر بوده که مصداق آن حضور بنیاد علوم و هنر فرشچیان در تکمیل و بهره برداری از پروژه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی همدان است.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان افزود: عقد توافقنامه با بنیاد علوم و هنر فرشچیان برای تکمیل دانشکده مهندسی فناوری های نوین فرشچیان با تعهد ۳۵ میلیارد ریالی در راستای جذب خیرین بوده است.

وی تغییر روابط صنعت و دانشگاه را از دیگر راهبردهای اساسی دانشگاه صنعتی دانست و افزود: مدیران صنعت به عنوان مشاورین دانشگاه در برنامه ریزی های آتی سهیم و دخیل هستند و خوشبختانه در حال حاضر ۳ شرکت بزرگ استان و یک شرکت بزرگ کشور در برنامه ریزی دانشگاه صنعتی سهم دارند.  

نیلی همکاری سازنده با سایر دانشگاه های کشور را از دیگر فعالیت های ارزنده این دانشگاه دانست و افزود: ایجاد رشته مکاترونیک با دانشگاه تربیت مدرس در راستای کاهش هزینه ها در تربیت نیروی ماهر موثر بوده است.

وی از همکاری ملی و بین المللی دانشگاه صنعتی همدان در راستای رفع نیازهای منطقه خبر داد و اظهار داشت: ایجاد مرکز تحقیقات مهندسی سرد با همکاری دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه لولوآ سوئد در همین راستا و در جهت رفع نیازهای منطقه بوده است.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان احداث و تجهیز آزمایشگاه مرکزی به متراژ ۲۲۰۰ مترمربع را از دیگر اقدامات مهم دانشگاه صنعتی در سه سال اخیر دانست و افزود: راه اندازی آزمایشگاه تکنولوژی برتر  TGA و  DSC و DTA  در استان و راه اندازی ۱۱ آزمایشگاه آموزشی با رشد ۴۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۲ از دیگر اقدامات مهم دانشگاه صنعتی همدان در سالیان اخیر بوده است.

وی افزود: افزایش تعداد دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی به میزان ۹ برابر، درخشش فارغ التحصیلان دانشگاه در کنکور سراسری با کسب رتبه های تک رقمی و برگزاری دوره های اجباری HSE با پوشش ۱۰۰ درصدی دانشجویان برای نخستین بار در ایران از دستاوردهای مهم دانشگاه در حوزه آموزش بوده است.

کد مطلب 3959835

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