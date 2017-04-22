فلسفه وجودی سپاه پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی شامگاه شنبه به مناسبت تأسیس سپاه، درجمع مدیران وکارکنان این مجموعه به تشریح اهداف تشکیل این نهاد پرداخت و گفت: سپاه پاسداران توانسته با استعانت از عنایات باری تعالی، هدایتهای داهیانه مقام معظم رهبری و تعامل برادرانه دیگر نیروهای مسلح و با پشتیبانی مردم در پاسداری از نظام مقدس اسلامی و ارزشهای مکتبی، نقشی ماندگار ایفا کند .
وی افزود: بصیرت و آیندهنگری امام خمینی(ره) نسبت به روند تکاملی انقلاب و آینده نظام و کشور در دوم اردیبهشت ۱۳۵۸ منتج به ظهور نهاد مقدس و مردمی" سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" شد تا با اتکال به عنایات حضرت حق و مردم فهیم و بصیر ایران با پاسداری از انقلاب اسلامی و حراست از دستاوردهای گرانقدر آن، حافظ استقلال، عزت و آزادی میهن اسلامی در برابر توطئهها و تهدیدات دشمنان داخلی و خارجی باشد.
رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی شهرستان قائمشهرگفت: این نهاد مکتبی درهمه صحنهها به رویارویی با استکبار جهانی برخاسته و امروز دارای تجربههای گرانبها و ارزشمندی است که جایگزینی برای آن وجود ندارد.
حسینی مازندرانی از جمله اقدامات و افتخارات سپاه را مقابله با تحرکات امنیتی گروهکهای تروریستی و جریانهای ضدانقلاب، رویارویی با تهاجمات گسترده نظامی در دوران دفاع مقدس، ایستادگی مقابل تهدیدات و ترفندهای سیاسی و اقتصادی دشمن، حضور مقتدرانه در عرصه سازندگی کشور و خدماترسانی صادقانه به ملت مقاوم و سرافراز ایران اسلامی، مقابله با تهاجم فرهنگی، جنگ نرم، جنگ سایبری و رسانهای معاندان و حضور در عرصه جهاد فرهنگی، علمی و موفقیتهای چشمگیر در گسترش، تعمیق و تحکیم فرهنگ انقلاب اسلامی در محیط استراتژیک ملی، منطقهای و بینالمللی برشمرد.
وی بیان داشت: امروز اگر نوک پیکان رسانهای استکبار جهانی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نشانه گرفته، بیانگر این است که سپاه توانسته با اتکا به اقتدار معنوی، سیاسی و فناورانه خود دشمن را در رسیدن به اهداف شوم و شیطانیاش ناکام بگذارد.
وی افزود: اگر امروز استکبار جهانی نمیتواند حتی در ذهن خود خیال تعرض به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، از اقتدار معنوی سپاه و قدرت تسلیحاتی است که در سایه اتحاد و همدلی با دیگر مجموعههای نظامی اعم از ارتش دلاور و نیروی انتظامی غیور به دست آمده است؛ بیتردید سپاه پاسداران دوشادوش دیگر نیروهای مسلح، دست زیادهخواهان و متعرضان به خاک پهناور ایران اسلامی را قطع خواهد کرد.
حسینی مازندرانی اظهار کرد: تردیدی نیست که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچون سایر نیروهای مسلح با تاسی همه جانبه به وصایای حضرت امام خمینی (ره)، رهنمودهای نافذ و هدایتگر مقام معظم رهبری، امام خامنهای (مدظله العالی) و با مدیریت جهادی، رویکردی تکلیفی و قانونمدارانه، ظرفیتهای سختافزاری و نرمافزاری خود را در عرصههای مورد نیاز انقلاب و پیشرفت کشور به صحنه آورده و در این مسیر مبارک همراه با سایر نیروهای مسلح مقتدر کشور، همچنان گزینههای دشمن را عقیم و پاسخ قاطع، سخت و کوبنده به آن خواهد داد.
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