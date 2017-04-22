۸۶ درصد مردم گلستان با سواد هستند/ رتبه هفدهم در کشور

مهدی ملاغلامعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۹۵، نرخ با سوادی جمعیت ۶ ساله و بیشتر در گلستان ۸۶.۱ درصد بوده که این رقم در کل کشور ۸۷.۶ درصد است.
وی با اشاره به مجموع جمعیت استان گلستان، خاطرنشان کرد: گلستان یک میلیون و ۸۶۸ هزار و ۸۱۹ نفر جمعیت دارد که با سهم ۲.۳۳ درصدی در جایگاه چهاردهم کشور قرار گرفته است، گرگان با ۴۸۰ هزار و ۵۴۱ نفر پر جمعیتترین و بندرگز با ۴۶ هزار و ۱۳۰ نفر کم جمعیتترین شهرستانهای استان گلستان هستند.
وی افزود: از مجموع جمعیت استان گلستان ۹۳۸ هزار و ۳۲۷ نفر معادل ۵۰.۲۱ درصد مرد و ۹۳۰ هزار و ۴۹۲ نفر معادل ۴۹.۷۹ درصد زن هستند.
۵۳ درصد مردم گلستان شهرنشین هستند
معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه گلستان با اشاره به میزان جمعیت شهرنشینی و روستانشینی در استان، گفت: ۹۹۵ هزار و ۶۱۵ نفر معادل ۵۳.۲۷ درصد در استان شهرنشین هستند که گلستان را از لحاظ شاخص شهرنشینی در جایگاه سیام کشور قرار میدهد.
ملاغلامعلی تصریح کرد: تعداد روستائیان گلستانی ۸۷۱ هزار و ۵۴۶ نفر معادل ۴۶.۳ درصد بوده و استان ۴.۲ درصد جمعیت روستائیان کشور را در خود جای داده است.
وی ادامه داد: بیشترین درصد شهرنشینی در گلستان مربوط به گرگان با ۷۶.۱ درصد و کمترین مربوط به مراوه تپه با ۱۴.۲ درصد است.
ملاغلامعلی در خصوص تعداد خانوارها در گلستان، اظهار کرد: ۵۵۰ هزار و ۲۴۹ خانوار در گلستان زندگی میکنند و بعد خانوار در استان ۳.۴ بوده و در جایگاه دوازدهم کشور قرار دارد.
نظر شما