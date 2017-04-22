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۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۸:۵۳

معاون آمار و اطلاعات گلستان:

۸۶ درصد مردم گلستان با سواد هستند/ رتبه هفدهم در کشور

۸۶ درصد مردم گلستان با سواد هستند/ رتبه هفدهم در کشور

گرگان – معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان گلستان گفت: ۸۶.۱ درصد مردم گلستان با سواد هستند که استان از این حیث در رتبه هفدهم کشور جای گرفته است.

مهدی ملاغلامعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۹۵، نرخ با سوادی جمعیت ۶ ساله و بیشتر در گلستان ۸۶.۱ درصد بوده که این رقم در کل کشور ۸۷.۶ درصد است.

وی با اشاره به مجموع جمعیت استان گلستان، خاطرنشان کرد: گلستان یک میلیون و ۸۶۸ هزار و ۸۱۹ نفر جمعیت دارد که با سهم ۲.۳۳ درصدی در جایگاه چهاردهم کشور قرار گرفته است، گرگان با ۴۸۰ هزار و ۵۴۱ نفر پر جمعیت‌ترین و بندرگز با ۴۶ هزار و ۱۳۰ نفر کم جمعیت‌ترین شهرستان‌های استان گلستان هستند.

وی افزود: از مجموع جمعیت استان گلستان ۹۳۸ هزار و ۳۲۷ نفر معادل ۵۰.۲۱ درصد مرد و ۹۳۰ هزار و ۴۹۲ نفر معادل ۴۹.۷۹ درصد زن هستند.

۵۳ درصد مردم گلستان شهرنشین هستند

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه گلستان با اشاره به میزان جمعیت شهرنشینی و روستانشینی در استان، گفت: ۹۹۵ هزار و ۶۱۵ نفر معادل ۵۳.۲۷ درصد در استان شهرنشین هستند که گلستان را از لحاظ شاخص شهرنشینی در جایگاه سی‌ام کشور قرار می‌دهد.

ملاغلامعلی تصریح کرد: تعداد روستائیان گلستانی ۸۷۱ هزار و ۵۴۶ نفر معادل ۴۶.۳ درصد بوده و استان ۴.۲ درصد جمعیت روستائیان کشور را در خود جای داده است.

وی ادامه داد: بیشترین درصد شهرنشینی در گلستان مربوط به گرگان با ۷۶.۱ درصد و کمترین مربوط به مراوه تپه با ۱۴.۲ درصد است.

ملاغلامعلی در خصوص تعداد خانوارها در گلستان، اظهار کرد: ۵۵۰ هزار و ۲۴۹ خانوار در گلستان زندگی می‌کنند و بعد خانوار در استان ۳.۴ بوده و در جایگاه دوازدهم کشور قرار دارد.

کد مطلب 3959842

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