تشکیل یک میلیون و ۴۵۸ هزار فقره پرونده الکترونیک سلامت در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب‌اله موسوی‌بهار بعدازظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته سلامت، تشریح فعالیتهای گسترده در حوزه سلامت را نیازمند برگزاری نشست‌های خبری متعدد دانست و گفت: ۱۵ اردیبهشت‌ماه سومین سالگرد اجرای طرح تحول نظام سلامت است و اقدامات بسیار انجام شده در این حوزه نیازمند اطلاع‌رسانی مناسب است.

وی با بیان اینکه شعار امسال سازمان بهداشت جهانی «زندگی سالم با نشاط و امید» است، اظهار داشت: سازمان بهداشت شعار کلی‌تری با عنوان «بیا بایکدیگر صحبت کنیم» را برای امسال مطرح کرده که بر مسایل روحی و روانی جامعه تمرکز کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: پدیده شهرنشینی تغییر عادات افراد را موجب شده و افزایش فاصله‌های فیزیکی موجب دوری افراد از یکدیگر و کاهش گفتگوها شده است.

تأکید بر لزوم کاهش استرس‌های شغلی و افسردگی در جامعه

وی با تأکید بر لزوم کاهش استرس‌های شغلی و افسردگی در جامعه گفت: طبق آمارهای سازمان‌های روانشناسی و روانپزشکی از هر چهار انسان یک نفر دچار بیماری افسردگی می‌شود و این بیماری در نهایت کاهش توانایی‌های افراد را موجب می‌شود.

موسوی‌بهار عنوان کرد: روانشناسان و روانپزشکان اعتقاد دارند نشاط فردی و خانوادگی و گفتگو بسیاری از مشکلات را رفع می‌کند و این موارد در درمان افسردگی نیز موثر است.

وی افزود: طبق آمار حدود ۱۵ درصد زنان و ۱۰ درصد مردان دچار درجاتی از افسردگی هستند و همه افراد و سازمان‌ها باید تلاش کنند که با رعایت شئونات اجتماعی نشاط در جامعه افزایش یابد تا شاهد پیامدهای ناشی از افسردگی نباشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه باید برای کنترل بیماریهای غیرواگیر برنامه‌ریزی شود، اظهار داشت: بیماریهای غیرمزمن، اختلال افسردگی ماژور و سکته مغزی بیشترین بار بیماری را در ایران ایجاد کرده و مشکلات گذشته مثل بیماریهای وبا، شپش، تراخم و بسیاری بیماریهای عفونی وجود ندارد.

وی با اشاره به برخی دستاوردهای ایران در حوزه سلامت ازجمله کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان عنوان کرد: شیوع بیماریهای غیرواگیر موجب شده نظام سلامت سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر را تنظیم کند و با همکاری سازمانها و وزارت خانه‌های مرتبط این سند تدوین و امضا شود.

موسوی‌بهار یادآور شد: هم‌اکنون امید به زندگی مردم کشور ۷۸ سال است که این رقم بعد از انقلاب اسلامی حدود ۲۰ سال افزایش یافته و باید در سند چشم انداز به ۸۰ سال برسد.

مردم برای تشکیل پرونده الکترونیک سلامت به نزدیکترین پایگاه سلامت مراجعه کنند

وی گفت: در استان همدان برای حدود یک میلیون و ۴۵۸ هزار نفر پرونده الکترونیک سلامت تشکیل شده و مردم باید برای تشکیل پرونده به نزدیکترین پایگاه سلامت منزل مراجعه کنند.

وی یادآور شد: از ۲۰ سال پیش مراقبت بهداشتی فعال توسط بهورزان انجام می‌شود و هم‌اکنون نیز پایگاهها تجهیز شده و تعداد زیادی پایگاه بهداشتی در حال ساخت است و با ایجاد پرونده الکترونیک این اقدامات فعالانه‌تر انجام می‌شود.

وی گفت: تاکنون ۶۲۶ مورد خدمت توسط ثبت‌نام کنندگان پرونده الکترونیک سلامت دریافت شده است و نبایداز یاد برد که تکمیل پرونده الکترونیک سلامت زیر ساختی برای نظام ارجاع است که نجات‌دهنده حوزه سلامت محسوب می‌شود.

موسوی‌بهار از استفاده حدود ۷۰۰ هزار نفر از طرح تحول نظام سلامت در بخش تحت نظر و بستری خبر داد و گفت: بیش از ۳ میلیون مورد ویزیت تخصصی و فوق تخصصی در کلینیک ویژه‌ها انجام شد.

انجام ۱۱۰ هزار مورد زایمان طی ۳ سال گذشته در همدان

وی به انجام ۱۱۰ هزار مورد زایمان در سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: تعداد زایمان طبیعی در این مدت ۶۰ هزار مورد بوده است و آمار نشاندهنده افزایش تعداد زایمان‌های طبیعی در استان همدان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان یادآور شد: در حوزه زیرساختها گسترده‌ترین پروژه‌های ساخت و ساز در حوزه بهداشت انجام می‌شود و حدود ۱۰۰ پروژه در اردیبهشت‌ماه افتتاح می‌شود و پروژه‌های باقیمانده نیز در دولت بعد بهره‌برداری می‌شود.

وی با ارائه توضیحاتی در خصوص شش پروژه بیمارستانی در دست اقدام استان همدان گفت: با افتتاح این بیمارستانها حدود ۸۰۰ تخت به ظرفیت بستری بیمارستانهای استان همدان اضافه می‌شود.

موسوی‌بهار با بیان اینکه مرکز سوختگی در مجتمع بیمارستانی بعثت آماده بهره‌برداری است، اظهار داشت: بیمارستان آیت الله بهاری شهرستان بهار و بیمارستان آیت الله قدوسی شهرستان نهاوند در اوایل تابستان افتتاح و بهره‌برداری می‌شود و بیمارستان اکباتان همدان نیز اواخر امسال یا اوایل سال آینده بهره‌برداری می‌شود.

وی گفت: در حوزه فوریت‌های پزشکی نیز ۴۰ پایگاه‌ فوریت‌ها به ۵۱ مورد افزایش یافت و با راه‌اندازی اورژانس هوایی اقدامات خوبی در این حوزه انجام شد.

راه‌اندازی مرکز غربالگری سرطان در ملایر و کبودرآهنگ

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار کرد: کلینیک‌های ویژه در تمام شهرستانهای استان به جز فامنین درحال ساخت است و به زودی یهره‌برداری می‌شود همچنین راه‌اندازی مرکز غربالگری سرطان نیز در ملایر و کبودرآهنگ در دستورکار است.

وی با اشاره به بهسازی بیمارستانها در دولت یازدهم گفت: بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی و دستگاههای مختلف وارد استان شد که از آن جمله می‌توان به خریداری دو دستگاه ام. آر. آی، گامااسکن و دستگاه سی تی آنژیو اشاره کرد.

موسوی‌بهار با ارائه مطالبی در مورد عملکرد دستگاه سی تی آنژیو در تشخیص میزان گرفتگی رگها و غربالگری با ریسک بسیار کم اظهار داشت: هم‌اکنون کارشناسان در حال نصب این دستگاه در مرکز آموزشی درمانی قلب و عروق فرشچیان هستند که در اردیبهشت‌ماه به بهره‌برداری می‌رسد.

وی در خصوص کاهش پرداختی از جیب مردم مثالهایی از کاهش پرداختی افراد در حوزه‌های درمانی بیان داشت و گفت: آمار پرداختی از جیب مردم ۷.۲ درصد شده است.