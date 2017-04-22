پایدار کردن سلامت روان و آرامش در جامعه امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آموزنده عصر امروز در آئین نواخته شدن زنگ سلامت در مدرسه شاهد خدیجه کبری با اشاره به شعار هفته سلامت سال ۹۶ تحت عنوان «بهداشت روان؛ نیاز همه و همیشه» گفت: دنیا موضوعی برای افسردگی ندارد و البته این مهم به نگرش ما بستگی دارد.

وی افزود: برای پایدار کردن سلامت روان و آرامش تنها داشتن دارایی، امکانات و مدرک تحصیلی ملاک کافی نیست، اینها جزء عوامل بیرونی اند، لذا برای تحقق این مهم بایستی عوامل درونی خود را حفظ کنیم.

وی اظهار کرد: با توجه به نامگذاری روز دوم هفته سلامت با عنوان تغذیه سالم، جامعه سالم، این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی در پایان دانش‌آموزان را به انتخاب رشته پزشکی در دانشکده علوم پزشکی آبادان تشویق کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از هفته سلامت زنگ سلامت با حضور جمعی از مسئولان دانشکده علوم پزشکی، آموزش و پرورش و برخی از اعضای شورای شهر در محل مدرسه شاهد خدیجه کبری نواخته شد که برگزاری مسابقه نقاشی و جشنواره غذای سالم از جمله برنامه‌های جانبی این آیین بودند.