به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ وحید مقدم غروب شنبه در جلسه ستاد تسهیلات زائرین و خدمات سفر استان که در تالار معصومیه فرمانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: برای تسهیل در رفت و آمد زائرین در ایام نیمه شعبان افتتاح دو پروژه زیرگذر انسجام و میدان مرجعیت به سمت بلوار ولی عصر(عج) را خواهیم داشت.

دبیر کمیته حمل و نقل و ترافیک ستاد تسهیلات زائرین استان قم، افزایش پارکینگ، ساماندهی ایستگاه‌های صلواتی و توزیع نقشه‌های به روز میان زائرین را از دیگر اقداماتی برشمرد که باید به آنها توجه شود.

رشد ۱۰ درصدی زائرین مسجد جمکران

نماینده مسجد مقدس جمکران در این جلسه نیز گفت: در تعطیلات نوروزی امسال با رشد حدود ۱۰ درصدی حضور زائرین در مسجد جمکران مواجه بوده‌ایم.

محسن محرری افزود: هماهنگی و انسجام خوب و مشارکت فعال نهادها از مهمترین نقاط قوتی بود که امسال دیده شد و در حوزه اسکان نیز برجسته‌ترین اقدام ساماندهی استقرار چادرهای مسافرتی بود که صورت گرفت.

وی از کاهش ناهنجاری، افزایش امنیت و ارتقای بهداشت در اطراف مسجد مقدس جمکران طی تعطیلات نوروز اشاره کرد و گفت: ۵۲ هزار پرس غذا در این ایام میان زائرین توزیع شد و ۷ هزار خادم افتخاری به خدمت گرفته شد.

انجام بیش از ۲۰۰ برنامه مختلف در نوروز امسال توسط آستان مقدس حضرت معصومه(س)

معاون اجرایی آستان مقدس حرم حضرت معصومه(س) نیز اظهار داشت: بیش از ۲۹۶ برنامه مختلف فرهنگی و معرفتی در نوروز امسال در آستان مقدس قم پیش بینی شد و انجام گرفت.

محمد جواد جهانگیر زاده به اسکان بیش از ۳۰۰ نفر در ایام نوروز توسط آستان مقدس حرم حضرت معصومه(س) در ایام نوروز خبر داد و افزود: در این ایام خدمات ارزنده‌ای به زائرین ارائه شد.

وی تصریح کرد: در ایام نیمه شعبان برنامه‌های مختلفی پیش بینی شده است که از ابتدای ماه شعبان در شبستان امام خمینی(ره) اجرا می‌شود.