دره شهر؛ سرزمین آب و آبادانی/تحقق اقتصاد مقاومتی با کشاورزی

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: شهرستان دره شهر در جنوب استان ایلام یکی از مهم‌ترین قطب‌های کشاورزی استان ایلام است که به دلیل وجود رودخانه سیمره و آب و هوای مناسب از مهم‌ترین مناطق برای کشت انواع محصولات کشاورزی است.

این شهرستان یکی از قطب‌های اصلی تولید خیار در کشور است، علاوه بر این محصول باقلا، گندم، ذرت، برنج، طلابی، کلزا و..دیگر محصولات کشت شده توسط کشاورزان شهرستان است.

کشاورزان این شهرستان چهار فصل مشغول فعالیت هستند و طبق گفته مسئولان، سال ۹۵ بیش از ۱۱۲ هزار تن انواع محصول به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان در سطح شهرستان برداشت‌شده است.

فصل بهار و اوج کشاورزی در شهرستان دره شهر

طیار فیلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: شهرستان دره شهر در فصل بهار شاهد اوج فعالیت‌های کشاورزی است و خوشبختانه روند بارندگی‌های سال زراعی جاری باعث رونق کشاورزی در سال جاری هم شده است.

وی عنوان کرد: عمده محصولات این شهرستان در این فصل شامل خیار، باقلا، گندم، کلزا، طالبی و..است که طی سال گذشته بیش از ۱۱۲ هزار تن انواع محصول به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان در شهرستان برداشت‌شده است.

وی تصریح کرد: محصولات تولیدشده در این شهرستان شامل محصولات زراعی، آبزیان، دامی و..بوده است.

وجود محصولات متنوع کشاورزی در این فصل از سال در شهرستان این منطقه رو قطب صادرات تبدیل کرده است، هم‌اکنون محصولات این شهرستان به کشورهای همسایه نیز صادر می‌شود فیلی با اشاره به اینکه وجود محصولات متنوع کشاورزی در این فصل از سال در شهرستان این منطقه رو قطب صادرات تبدیل کرده است، گفت: هم‌اکنون محصولات این شهرستان به کشورهای همسایه نیز صادر می‌شود.

وی افزود: هم‌اکنون برداشت باقلا در سطح ۳۵۰ هکتار از اراضی به ارزش چهار میلیارد تومان آغازشده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر اظهار داشت: سالانه بیش از ۳۰ هزار گندم، یک هزار و ۲۰۰ تن ذرت، ۵۵۰ تن ماش، پنج هزار تن طالبی، ۸۰ هزار تن خیار و..در شهرستان تولید می‌شود.

وی افزود: چند کارخانه صنایع تبدیلی در شهرستان نیز فعال‌شده که هم‌اکنون رونق کشاورزی باعث رونق واحدهای تولیدی شهرستان نیز شده است.

فیلی اظهار داشت: نبود مراکز خرید تضمینی، فقدان میدان میوه و تره‌بار و وجود دلالان ازجمله مشکلات تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در این شهرستان است.

وی گفت: کشاورزی عمده شغل مردم شهرستان دره شهر است و بخش مهمی از درآمد مردم محسوب می‌شود، بنابراین هرساله روند تولیدات در شهرستان در حال افزایش است.

تکمیل زنجیره تولید اولویت وزارت جهاد کشاورزی

سد محمد تراب میری رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام نیز در این ارتباط به خبرنگار مهر افزود: شهرستان دره شهر یکی از مناطق مستعد کشاورزی شهرستان است که اقتصاد مقاومتی در این شهرستان در این بخش تحقق‌یافته است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی تکمیل کردن چرخه تولید و صنایع تبدیلی است که خوشبختانه این مهم در شهرستان دره شهر برای چند محصول شکل‌گرفته است.

میری تصریح کرد: شهرستان دره شهر دارای ۴۰ هزار هکتار زمین کشاورزی دیم و آبی است که بیش‌ترین محصولات زراعی کشت شده در این منطقه غلات است و ۱۱ نوع حبوبات در آن کاشت و برداشت می‌شود.

وجود ۱۸۵ هزار رأس دام در شهرستان دره شهر

شجاع زینی رئیس اداره عشایری دره شهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از ۱۸۰ هزار رأس دام سبک و سنگین در شهرستان وجود دارد و سالانه ۱۰ هزار انواع فرآورده‌های دامی در این شهرستان تولید و روانه بازار می‌شود.

وی بیان داشت: روزانه به‌طور میانگین یک و نیم تن شیر و در مجموع سالانه ۱۰ هزار تن شیر در شهرستان تولید می‌شود که همین مسئله باعث شده این شهرستان یکی از قطب‌های تولید شیر در کشور باشد.

وی بیان داشت: ارزش تولیدات عشایر شهرستان دره شهر بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال است که ۲۰ درصد محصولات در داخل استان مصرف و مابقی به دیگر نقاط کشور ارسال می‌شود.