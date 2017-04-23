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۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۱۸

کارشناس معماری در گفتگو با مهر مطرح کرد؛

شهرداری طرح تفصیلی را رعایت کند/پرهیز از دو دستگی بین اعضا شورا

شهرداری طرح تفصیلی را رعایت کند/پرهیز از دو دستگی بین اعضا شورا

ورامین- کارشناس معماری در ورامین گفت: الزام شهرداری به رعایت کامل طرح های شهری به خصوص طرح تفصیلی می تواند از ایجاد بی نظمی معماری در شهر جلوگیری کند.

ابوالفضل جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح موارد مهم مدیریت شهری ورامین برای رسیدن به شهری آباد، افزود: تلاش در جهت بسترسازی و ایجاد شورایی جوان،متخصص و پر انرژی، ایجاد وحدت رویه و اتحاد میان اعضای شورا و جلوگیری از انشقاق و دو دستگی در جهت پیشبرد اهداف مدیریت شهری و تلاش در جهت بالا بردن سطح آگاهی شهروندان و مشارکت دادن مردم در اداره امور شهری خود از مواردی است که برای آبادانی شهر باید در نظر گرفته شود.

وی که مهندسی معماری و شهرسازی دارد، ادامه داد: انتخاب شهردار مجرب،متعهد،متخصص و آگاه به امور شهر ورامین، تلاش در جهت بهبود و ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم با توزیع متعادل امکانات و خدمات شهری و تلاش در جهت ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ استفاده از امکانات شهر و ایجاد پویایی شهری سبب ایجاد شهری با نشاط خواهد شد.

این کارشناس معماری و مسائل شهری افزود: پیگیری مستمر مصوبات صادره از شورا تا حصول نتیجه و پیگیری و الزام شهرداری به رعایت کامل طرح های شهری بخصوص طرح تفصیلی می تواند از ایجاد بی نظمی معماری در شهر جلوگیری کند.

وی گفت: اعضا شورای شهر نماینده و حافظ منافع شهری مردم و در مقابل مردم مسئول هستند.

کد مطلب 3960003

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