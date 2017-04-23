شهرداری طرح تفصیلی را رعایت کند/پرهیز از دو دستگی بین اعضا شورا

ابوالفضل جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح موارد مهم مدیریت شهری ورامین برای رسیدن به شهری آباد، افزود: تلاش در جهت بسترسازی و ایجاد شورایی جوان،متخصص و پر انرژی، ایجاد وحدت رویه و اتحاد میان اعضای شورا و جلوگیری از انشقاق و دو دستگی در جهت پیشبرد اهداف مدیریت شهری و تلاش در جهت بالا بردن سطح آگاهی شهروندان و مشارکت دادن مردم در اداره امور شهری خود از مواردی است که برای آبادانی شهر باید در نظر گرفته شود.

وی که مهندسی معماری و شهرسازی دارد، ادامه داد: انتخاب شهردار مجرب،متعهد،متخصص و آگاه به امور شهر ورامین، تلاش در جهت بهبود و ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم با توزیع متعادل امکانات و خدمات شهری و تلاش در جهت ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ استفاده از امکانات شهر و ایجاد پویایی شهری سبب ایجاد شهری با نشاط خواهد شد.

این کارشناس معماری و مسائل شهری افزود: پیگیری مستمر مصوبات صادره از شورا تا حصول نتیجه و پیگیری و الزام شهرداری به رعایت کامل طرح های شهری بخصوص طرح تفصیلی می تواند از ایجاد بی نظمی معماری در شهر جلوگیری کند.

وی گفت: اعضا شورای شهر نماینده و حافظ منافع شهری مردم و در مقابل مردم مسئول هستند.