به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رحمانیان امروز در نشستی خبری به مناسبت هفته سلامت با اشاره به اینکه بیماران دیابتی از مشکلاتی نظیر زخم پای دیابتی، مشکلات چشمی، اضافه وزن و .... رنج می برند، اظهار داشت: در حال حاضر تجهیزات چشم پزشکی مرکز دیابت از بسیاری از مراکز درمانی استان مجهزتر است.

وی همچنین با اشاره به اینکه مهمترین عامل در شیوع دیابت در یزد عوامل ژنتیکی است، عنوان کرد: در همین راستا آزمایشگاه ژنتیک در این مرکز راه‌اندازی شده است.

رئیس مرکز تحقیقات و درمانی دیابت استان یزد یادآور شد: در مرکز دیابت یزد بخش نورولوژی مغز و اعصاب نیز راه‌اندازی شده است.

رحمانیان، گسترش کلینیک زخم پای دیابتی‌ها، راه‌اندازی کلینیک چاقی به منظور مشاور کاهش وزن و تجهیز سالن ورزشی را از دیگر اقدامات انجام شده در مرکز دیابت استان یزد برشمرد.

وی با بیان این که بسیاری از بیماران دیابتی به دلیل محدودیت‌های مالی درمان خود را رها می‌کردند، افزود: مرکز دیابت یزد در سال گذشته با تأمین بیش از ۱۰۰ میلیون تومان از بخش خصوصی از بیماران دیابتی نیازمند حمایت کرده است.

رئیس مرکز تحقیقات دیابت یزد در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی اولین بیمارستان فوق تخصصی دیابت کشور در استان یزد خبر داد و اظهار داشت: راه اندازی این بیمارستان در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد است و امیدواریم این بیمارستان تا سال آینده مورد بهره برداری قرار گیرد.

رحمانیان همچنین از راه اندازی رشته پرستاری دیابت در استان یزد خبر داد و گفت: پیشنهاد راه اندازی این رشته از سوی مرکز دیابت یزد ارائه شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه نیمی از بیماران دیابتی از بیماری خود بی اطلاع هستند، اظهار امیدواری کرد: با همکاری رسانه ها بتوانیم در زمینه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در زمینه پیشگیری از این بیماری اقدامات موثری انجام دهیم.