به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، این منبع آگاه اعلام کرد که کمیته فنی اوپکی ها و غیر اوپکی به تولید کنندگان نفت پیشنهاد داده تا توافق کاهش تولید را برای نیمه دوم سال جاری میلادی تمدید کنند تا مسئله مازاد نفت خام جهانی در بازارها سامان دهی شود؛ ضمن اینکه این تصمیم روند تمدید پیمان کاهش بهای طلای سیاه را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.

این منبع آگاه همچنین گفت: میزان پایبندی کشورها به توافق کاهش تولید در ماه گذشته میلادی یعنی مارس به ۹۸ درصد رسید که به نسبت ماه قبل از آن رشد قابل قبولی داشته است.

البته میزان پایبندی اوپک به تنهایی به این پیمان ۱۰۳ درصد اعلام شده است.

بر همین اساس، به گفته کارشناسان اقتصادی تمدید توافق اوپک برای نیمه دوم سال جاری میلادی امری شگفت آور نخواهد بود؛ به دلیل اینکه پیش از این عربستان سعودی و کویت هم سیگنال هایی مبنی بر تمدید کاهش تولید از خود بروز داده اند.

این در حالی است که پیش از این اوپک و شماری از کشورهای غیر اوپکی ها از جمله روسیه و سایر تولید کنندگان بر سر کاهش تولید روزانه ۱.۸ میلیون بشکه بمنظور حمایت از بازار نفت برای یک دوره شش ماه در سال ۲۰۱۷ میلادی به توافق رسیده اند.