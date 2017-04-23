به گزارش خبرنگار مهر، بختیار رازانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری تور صنعتی یک روزه با حضور جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاهی و مدیران واحدهای صنعتی که با همکاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، خبر داد.

وی گفت: اولین تور صنعتی در سال جدید با حضور تعداد ۵۰ نفر از دانشجویان و مدیران واحدهای صنعتی با بازدید از همه قسمت های واحد کشت و صنعت لرستان برگزار شد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان گفت: مجتمع کشت و صنعت شهرستان خرم‌آباد با مساحت ۱۳۰۰ هکتار در ۱۵ کیلومتری محور خرم‌آباد – اندیمشک قرار دارد و اکنون در بخش‌های مختلف کشاورزی و دامداری فعالیت خود را آغاز کرده است.

رازانی افزود: مجتمع کشت صنعت لرستان پس از سال‌ها تعطیلی با سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد تومانی یک سرمایه گذار خارجی احیاء شده و در حال حاضر ۶۰۰ نفر در آن مشغول به کار هستند.

وی خاطرنشان کرد: با افتتاح کشت و صنعت بیش از ۱۵۰۰ نفر به‌طور مستقیم شاغل می‌شوند بنابراین مقدمات کار فراهم‌شده تا از همه ظرفیت‌های این بخش استفاده شود.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان اضافه کرد: این مجتمع در حوزه کشت انواع گیاهان بومی استان، پرورش دام، تحقیق و توسعه در حال فعالیت است که در فاز دوم کارخانه‌های فرآوری، صنایع تبدیلی و جانبی در این مجتمع راه‌اندازی خواهد شد.