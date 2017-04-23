ایران زیبا و پهناور است/ واقعیت های ایران را به دوستان خواهم گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، توفیق نورالقضاء ابراهیم حافظ کل قرآن گفت: از وقتی که به جمهوری اسلامی ایران وارد شده ام تا مدت زمان اقامتم در تهران، جزء مهمان نوازی، محبت و احترام از سوی مردم و مسئولان برگزاری سی و چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم چیز دیگری ندیدم.

حافظ کل قرآن از قاره آفریقا که ۲۲ سال سن دارد افزود: من جزء اینکه در مورد ایران آن را به عنوان یک کشور بزرگ اسلامی می شناختم اطلاعات دیگری نداشتم، اما هنگام بازگشت به اتیوپی حرف های بسیار زیادی در مورد مهمان نوازی ، کیفیت مسابقات و زیبای کشورتان برای هموطنانم دارم.

جوان ۲۲ساله حافظ قرآن اتیوپیایی که برای نخستین بار در مسابقات بین المللی ایران شرکت کرده است در خصوص سطح و کیفیت آن اظهار داشت: سطح مسابقات بسیار ممتاز است چراکه متسابقین زیادی از اقصی نقاط جهان شرکت کرده اند و فکر می کنم نزدیک به ۴۰۰ متسابق قرآنی در آن حضور دارند و این برای من بسیار جالب است ، علاوه برآن کمیته داوری از افرادی تشکیل شده است که بسیار باتجربه و توانمند هستند.

توفیق نور القضاء ابراهیم که ۲بار در مسابقات قرآن در مصر شرکت کرده است و مقام سوم آن را به دست آورده افزود: در جمهوری اسلامی ایران قاریان بزرگی وجود دارد و من از طریق فضای مجازی قبل از اینکه در این مسابقات شرکت کنم به برخی از قرائت های مطرح گوش کرده ام و همان طور که فکر می کردم کشور شما پهناور و دارای قاریان بزرگی با صوت های زیبا است.

این جوان اهل اتیوپی یادآور شد: من از سال ها قبل دوست داشتم به ایران سفرکنم اما متاسفانه تمکن مالی نداشتم و خدا را شکر می کنم که این توفیق را به من عطا کرد که در سی و چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم به عنوان متسابق حضور پیدا کنم.

توفیق نورالقضاء ابراهیم متذکر شد : برخی از متسابقین اتیوپیایی که از مسابقات قرآنی ایران در سالهای قبل بازمی گشتند از نحوه قرائت و صوت بسیار زیبای قاریان ایرانی بسیار تعریف و تمجدید می کردند و همین موضوع باعث علاقه بسیار زیاد من برای حضور در سی و چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم شد، همچنان که این موضوع را به عینه مشاهده کرده ام.