ابر خودرویی با ظرفیت ۲ انسان و ۲ ماهی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این خودروی مجهز به آکواریوم تمام الکتریکی است و علاوه بر ظرفیت دو نفر می تواند دو ماهی را نیز حمل کند.

استارت آپ ایتالیایی Frangivento به نظر می رسد راه حل جالبی برای خودنمایی در بازار شلوغ ابرخودروها یافته است. این شرکت طرح ابرخودروی افسانه ای را علاوه بر سراسر ایتالیا و بخش های مختلف اروپا، در نمایشگاه Top Marques موناکو نیز به نمایش درآورده است.

تمام بخش های خودرو طوری ارتقا یافته که توجه همه را به خود جلب می کند. ساختار این خودرو مانند اتومبیل های دهه ۱۹۷۰ میلادی قدرتمند و ضخیم است. بدنه خودرو بخش های آئرو دینامیکی مختلفی دارد تا سرعت و حرکت خودرو را بهینه کند.

شیشه جلویی خودرو یک برف پاک کن مرکزی دارد. این شیشه چنان خمیده و وسیع است که به راحتی می توان منظره روبرو را کامل مشاهده کرد. شیشه پاک کن مرکزی نیز مجهز به دوربین است تا سرنشینان بتوانند از خود سلفی بگیرند.

اما داخل خودرو از بیرون آن جالب تر به نظر می رسد. کابین این ابرخودرو دو نفره است و علاوه بر دو صندلی یک آکواریوم آبی درخشان با ماه های رنگارنگ در آن خودنمایی می کنند.

این خودرو دو سال دیگر به طور تجاری ساخته خواهد شد. شرکت سازنده قیمت آن را حدود ۱.۶ میلیون دلار اعلام کرده است.