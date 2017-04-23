به گزارش خبرنگار مهر، بهروز گنج خانلو ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: گنبد سلطانیه و چمن سلطانیه مکمل هم هستند و زیبایی گنبد سلطانیه به چمن است.

وی اظهار کرد: اینها تکمیل هم هستند و گنبد سلطانیه یک آثار تاریخی و چمن امانت آیندگان و میراث است ووظیفه مهم آن حفاظت از عرصه های ملی و طبیعی و تثبیت مالکیت آنها است و حفاظت و اصلاح و احیای آن است.

معاون فنی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: برای حفاظت از چمن سلطانیه کل محیط چمن رابا سازه های بتنی هزارو ۲۹۲ هکتار را محصور کردیم و این امر برای تثبیت است.

گنج خانلو تاکید کرد:در سالجاری اصلاح و احیای چمن سلطانیه است و یکی از راهکارهای اصلاح چمن کود پاشی آن در فصل بهار استفاده از اوره است و در این راستا امسال برای تقویت رشد گیاهی و خاک به منظور تولید علوفه بیشتر ۱۰ تن کود اوره جهت اصلاح و احیای قسمتی ۳۰۰ هکتار را امسال کود پاشی می کنیم.

وی گفت: متاسفانه در چند سال اخیر به علت خشکسالی چاهای غیر مجاز بالا دستی چمن سلطانیه قسمتی روان آب های که در فصول غیر زراعی به چمن وارد می شد و این خشکسالی ها و کمبود باعث شده پوشش گیاهی از نظر کیفیت میزان گیاهان خارج از طرفی وجود گیاهان مهاجر در این عرصه افزایش پیداکند.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان تصریح کرد: ۱.۵ واحد در هکتار در دوره فصل چرای در سلطانیه از خردادماه تا شهریورماه دام ها تردد می کنند.

گنج خانلو افزود: چمن سلطانیه وضعیت خوب و مناسبی ندارد و قابل احیا است و این امر دیر نشده است و با انجام تامین اعتبار لازم برای تهیه طرح مدون و برای احیای این چمن داشته باشیم و بعد از تهیه طرح اجرای طرح را انجام بدهیم که در این میان باید دست ما را مسئولین بگیرند.