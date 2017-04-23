رحیم سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر سه هزار و ۵۱۰ تاکسی در سطح شهر فعال هستند که از این تعداد هزار و ۲۰۰ دستگاه تاکسی خطی، ۴۰ دستگاه تاکسی ویژه فرودگاه، ۸۵ دستگاه تاکسی بیسیم و مابقی گردشی است.
وی افزود: تنها افزایش ناوگان در سال ۹۳ به تعداد ۷۴ دستگاه تاکسی بوده که ۵۰ مورد محقق شده و مابقی در حال ورود تدریجی به ناوگان حملونقل هستند.
به گفته مدیرعامل تاکسیرانی شهرداری اردبیل استاندارد ناوگان تاکسیرانی، یک دستگاه به ازای هر ۱۰۰ نفر است که در مقایسه با جمعیت ۵۰۰ هزار نفری اردبیل ما از استانداردهای تعریف شده نیز تعداد تاکسی کمتری داریم.
به گفته سعیدی هیئتمدیره تاکسیرانی حتی از مراجعه تاکسیهای سایر شهرها به شهر اردبیل نیز به غیر از موارد استثنایی ممانعت میکند.
وی افزود: در سال ۸۶ به دلیل افزایش قیمت بنزین و احتمال ایجاد مشکلات در حملونقل درونشهری ۶۰۰ دستگاه به ناوگان شهری اضافه شد و از آن تاریخ افزایش نداریم.
مدیرعامل تاکسیرانی شهرداری اردبیل تأکید کرد: در سال جاری نیز برنامهای برای افزایش تعداد تاکسیهای سطح شهر اردبیل نخواهیم داشت.
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