تنها راه جدایی حق از باطل کنترل هوای نفس است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح یکشنبه در جمع طلاب و روحانیون مدرسه امام حسن مجتبی(ع) بیرجند ضمن تسلیت شهادت حضرت موسی الکاظم(ع) اظهار داشت: حضرت امام موسی کاظم (ع) در میان ائمه دارای یک موقعیت ویژه است همانگونه حضرت سیدالشهداء جایگاه خاصی دارد.

وی بیان کرد: هر چند همه ائمه نور واحد و حق مظلوم هستند اما جایگاه حسین(ع) ویژه بوده چراکه دیکتاتوری بنی امیه و مخصوصا یزید و مظلومیت حسین یک مسئله جهانی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه امام موسی الکاظم(ع) نیز این حالت را دارد و اگر شبیهی داشته باشد حضرت امام حسن مجتبی (ع) است، عنوان داشت: مظلوم ترین ائمه حضرت موسی الکاظم(ع) است چراکه سخت ترین مشکلات، مشکلات سیاسی بوده که ایشان همواره با انواع تعدی و ظلم با این مشکلات روبه رو بودند.

عبادی با اشاره به اینکه این در حالی است که خلفای بنی عباس و به خصوص هارون و مامون دانسته این ظلم ها را انجام می دادند، بیان داشت: مأمون و هارون آدم های هوشیاری از جهت درک، علم و شعور بودند و لذا این کارهای را دانسته انجام می دادند و روی جهل نبود.

وی با بیان اینکه هارون به امانت موسی بن جعفر معتقد بود، افزود: این ها به حقانیت ائمه (ع) و موسی بن جعفر(ع) معتقد بودند و در عین حال ظلم می کرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هم اکنون نیز در صحنه های سیاسی نه وجدان، نه دین و نه عقل وجود دارد، عنوان داشت: سیاستمداران اگر در خلوت با وجدان خود دنبال تشخیص راه درست از نادرست باشند به راحتی حق از باطل قابل تشخیص است.

عبادی با طرح این سوال که اگر تشخیص حق و باطل به این حد مشکل بود چرا خداوند آن را تکلیف کرده است؟ گفت: راه حق از باطل جدا بوده و تنها راه آن نیز کنترل هوای نفس خود است.

وی به حدیثی از حضرت موسی الکاظم(ع) اشاره کرد و افزود: ایشان فرمودند: «در آخرالزمان مردی از قم حرکت خواهد کرد و مردم را به حق دعوت خواهد کرد»

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشابه به اینکه امام خمینی(ره) با کمک خداوند پیشگویی حضرت موسی الکاظم(ع) را محقق کرد، بیان داشت: اگر این انقلاب نبود در ایران دین و ناموس معنی نمی داد و بعد از فلسطین لقمه بعدی ایران بود.

عبادی با بیان اینکه امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی، فرهنگی، نظامی و اجتماعی قرار دارد، بیان کرد: با این وجود امروز شرایط دنیا به گونه ای قرار گرفته که در مقابل استعمار غرب که بنای آن بر بی عدالتی، ظلم و حق کشی است رقیب اصلی آن نظام جمهوری اسلامی بوده که بر عدالت تکیه دارد.

وی با اشاره به اینکه نظام اسلامی یعنی قانون اساسی و مصداق این قانون رهبر است، افزود: مسلما نفوذ و سلطه و جنگ روانی دشمن برخی از مردم ما را مفسد کرده اما مشکل از قانون اساسی نیست.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه امروز هر کس در هر جایی به هر اسمی یا جزء مرکز ستمگری و یا عدالت پروری است، بیان کرد: آن هایی که عدالت خواه هستند شاید اسمشان مسلمان نباشند و شاید فردا از من شیعه و برادر مسلمان که نسبت به مسائل بین المللی و نماز و عدل بی تفاوت است بهتر نیز باشد.

عبادی خطاب به طلاب و روحانیون گفت: شما که اهل علم و تحقیق هستید به کمک مردم، حق، دین و انقلاب بشتابید چراکه اگر یک شخص به وسیله شما هدایت شود ارزشش از هر چیزی بیشتر است.