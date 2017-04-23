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۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۵۷

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان تأکید کرد:

جشنواره کتابخوانی رضوی در گیلان پربارتر از گذشته برگزار شود

جشنواره کتابخوانی رضوی در گیلان پربارتر از گذشته برگزار شود

رشت- مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با بیان اینکه سال گذشته جشنواره کتابخوانی رضوی در استان به خوبی برگزار شد، گفت: امسال نیز این جشنواره باید پربار تر از گذشته برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پورحسن در نشست هماهنگی هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی گیلان که پیش از ظهر یک شنبه با حضور سرپرست نهاد کتابخانه های عمومی گیلان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی دیگر از مسئولان برگزار شد، اظهار کرد: مطالعه کتاب  از سفارشات موکد ائمه اطهار و از مهمترین موضوعات در دین مبین اسلام است.

وی توجه به مقوله مطالعه در بیانات و رهنمودهای پیامبران الهی و ائمه معصوم را بیانگر اهمیت امر کتابخوانی دانست و گفت: امروز این وظیفه سنگین بر دوش فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی بوده و باید با برنامه ریزی صحیح و با همدلی بیشتر این وظیفه سنگین به خوبی انجام شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان اضافه کرد: اشاعه فرهنگ کتاب خوانی همواره موجب آگاهی  جامعه می شود و هر قدر سطح آگاهی مردم جامعه افزایش پیدا کند، حکومت داری برای حاکمان نیز آسانتر می شود.

پور حسن در ادامه با اشاره به آغاز هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در گیلان  گفت: در سال گذشته استان گیلان یکی از استان های پیشرو در این حوزه بود و در سال جاری نیز باید تلاش و مشارکت جدی تری از سوی همه دستگاه های فرهنگی و سایر سازمان های همراه در این حوزه انجام شود.

وی تأکید کرد: با برنامه ریزی های انجام شده،  پیگیری اداره کل کتابخانه های عمومی استان و مشارکت دستگاه های ذیربط، این جشنواره باید با قوت هرچه بیشتر برگزار شود.

کد مطلب 3960643

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