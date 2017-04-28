راهکارهای نماینده انجمن حرفه ای گلف جهان برای ارتقای گلف ایران

به گزارش خبرنگار مهر، «کیم بالد وین» مربی رسمی انجمن حرفه ای گلف جهان این روزها مهمان گلف ایران است. این مربی استرالیایی که پنجشنبه گذشته به ایران سفر کرد، چند روزی در کنار اعضای تیم بانوان بود و به آنها در امر آماده سازی برای حضور در مسابقات بین دانشگاهی بلژیک کمک کرد. برگزاری دوره آموزشی برای ملی پوشان گلف در بخش مردان و همچنین مربیان و مدرسین فدراسیون از دیگر برنامه های بالد طی ۱۲ روز در ایران است.

وی طی روزهای گذشته بازدیدی هم از فدراسیون و امکانات گلف کشور در تهران داشته و بر این اساس و همچنین با توجه به شناخت نسبی که از وضعیت گلف بازان کشور به دست آورده، پیشنهادهایی برای ارتقا بیشتر و پیشبرد اهداف موردنظر مسئولان گلف ایران دارد.

«کیم بالد وین» در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مدت زمان زیادی از حضورش در ایران و شناختش از گلف و گلف بازان کشورمان نمی گذرد، گفت: اینکه بخواهم بعد از این حضور کوتاه و شناخت نسبی که کسب کرده ام در خصوص وضعیت فنی بازیکنان ایران نظر بدهم و قضاوت عادلانه ای داشته باشم، سخت است اما بر اساس همین ارزیابی که در این مدت کوتاه داشتم می توانم به یک مورد اشاره کنم.

وی در این رابطه ادامه داد: مثل خیلی دیگر از کشورها، گلف بازان ایران هم در بازی کوتاه نزدیک به حفره مشکل دارند. آنها باید بیش از هر مسئله دیگری روی این موضوع کار کنند و ضعف شان را در این زمینه برطرف کنند.

مربی رسمی انجمن حرفه ای گلف جهان تاکید کرد: در خصوص ساختار فیزیکی گلف در ایران هم باید بگویم وجود آکادمی گلف مطلوب است اما حداقل باید دو سه آکادمی در این سطح داشته باشید.

بالد وین با تاکید بر اینکه بهره مندی از امکانات به روز در پیشبرد اهداف خیلی مهم و تاثیرگذار است، تصریح کرد: در مجموع آنچه باید به عنوان سرمایه گذاری پایه ای مورد توجه قرار بگیرد این است که هرچه بیشتر گلف را سهل الوصول و به لحاظ قیمت مناسب کنیم. در این صورت است که می توان شاهد گرایش هرچه بیشتر افراد به این رشته و فعالیت مستمر در آن بود.

نماینده انجمن حرفه ای گلف جهان در ایران با بیان اینکه مسئولان گلف ایران باید این مسئله را مورد توجه قرار دهند، گفت: همچنین باید مربیان و بازیکنان به اندازه تقویب شوند که به معنای واقعی مدل و انگیزه ای باشند برای جوانان؛ این موضوع ضامن موفیت و پیشرفت گلف ایران در عرصه بین المللی خواهد بود.

کیم بالد وین همچنین در پایان در مورد حضور دو سه روزه ای که در اردوی تیم بانوان اعزامی به مسابقات بین دانشگاهی بلژیک داشت، گفت: مهترین مسئله ای که به بازیکنان این تیم گوشزد کردم این بود که پیشرفت در مدت زمان کم، قابل وصول نیست و باید این ذهنیت را از خود دور کنند. من به بازیکنان تاکید کردم مسئله ای که باید به آن خیلی خوب توجه کنند، شناسایی نقاط ضعف شان است چون این مسئله در رشته ای مانند گلف اهمیت زیادی دارد. با شناخت نقاط ضعف و تلاش برای رفع آن است که می توان ارتقا پیدا کرد.