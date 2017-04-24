مهدی شمسایی کارگردان تئاتر درباره فعالیت جدید خود در عرصه کارگردانی تئاتر در سال ۹۶ به خبرنگار مهر گفت: مشغول تمرین نمایش «شاخه نبات» هستم که پیش از این و در مهر و آبان ماه سال ۹۳ در تالار وحدت اجرا کرده بودیم. متأسفانه در آن زمان اجرای این نمایش متوقف شد و تصمیم گرفتیم بار دیگر «شاخه نبات» را در تالار وحدت اجرا کنیم.

وی درباره دلایل اجرای مجدد نمایش «شاخه نبات» اظهار کرد: اجرای این نمایش درست زمانی که تماشاگر خود را جذب کرده بود، متوقف شد. خیلی از مخاطبان و علاقه مندان درخواست اجرای مجدد نمایش «شاخه نبات» را داشتند و از طرف دیگر هم تالار وحدت پیشنهاد اجرای مجدد این اثر را داد.

این کارگردان تئاتر ادامه داد: من در ابتدا قصد داشتم نمایش «جلال و زهره» را که قصه ای درباره اندیشه و شور عارفانه مولانا است در تالار وحدت اجرا کنم که این تالار پیشنهاد اجرای مجدد نمایش «شاخه نبات» را داد. قرار است نمایش «جلال و زهره» را هم که کار مشترک ایران و تاجیکستان است، آذرماه سال جاری در پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه ببریم.

شمسایی درباره تغییراتی که اجرای جدید «شاخه نبات» نسبت به اجرای آن در سال ۹۳ دارد، توضیح داد: در عوامل نمایش تغییراتی ایجاد شده و نمایش با طراحی جدید و متفاوتی اجرا می شود. این نمایش برداشتی آزاد از منظومه عبید زاکانی و یک اثر کمدی موزیکال است. در عین حال ارکستر بزرگ ۴۰ نفره ای، نمایش را همراهی می کند.

وی درباره بازیگران نمایش «شاخه نبات» گفت: این نمایش در مجموع حدود ۳۰ بازیگر دارد که حضور خاطره حاتمی، داریوش موفق و شادی شعبانی در نمایش قطعی شده است و به زودی با پیوستن چند بازیگر حرفه ای دیگر، گروه بازیگری نمایش نیز تکمیل می شود.

کارگردان نمایش «شاخه نبات» از شهرزاد جعفری به عنوان طراح صحنه، بهزاد جاودان فر به عنوان طراح حرکت و امیر زرافشان به عنوان آهنگساز و رهبر ارکستر موسیقی این اثر نمایشی نام برد.

شمسایی درباره زمان شروع اجرای نمایش «شاخ نبات» یادآور شد: این نمایش را از اوایل تیرماه در تالار وحدت به صحنه می بریم.