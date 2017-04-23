السیسی با ملک سلمان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار بر اساس آنچه رسانه ها اعلام کرده اند؛ روابط دوجانبه و زمینه های همکاری مورد رایزنی قرار گرفت.

شایان ذکر است که ساعاتی قبل رئیس جمهور مصر وارد ریاض شد.

ملک سلمان در جریان نشست اخیر سران کشورهای عربی در اردن، از السیسی برای سفر به ریاض دعوت کرده بود.

گفتنی است، روابط میان مصر و عربستان از مدتها پیش با برخی چالشهای جدی مواجه شده است. عمده اختلافات دو طرف به مواضع آنها در قبال بحران سوریه بازمی گردد.