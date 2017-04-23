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۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۹:۰۹

السیسی با ملک سلمان دیدار کرد

السیسی با ملک سلمان دیدار کرد

عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در ریاض دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار بر اساس آنچه رسانه ها اعلام کرده اند؛ روابط دوجانبه و زمینه های همکاری مورد رایزنی قرار گرفت.

شایان ذکر است که ساعاتی قبل رئیس جمهور مصر وارد ریاض شد.

ملک سلمان در جریان نشست اخیر سران کشورهای عربی در اردن، از السیسی برای سفر به ریاض دعوت کرده بود.

گفتنی است، روابط میان مصر و عربستان از مدتها پیش با برخی چالشهای جدی مواجه شده است. عمده اختلافات دو طرف به مواضع آنها در قبال بحران سوریه بازمی گردد.

کد مطلب 3960841

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