ذوب آهن اصفهان - العین امارات؛ شانس خوب نماینده ایران برای صعود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ذوب آهن در گروه سوم لیگ قهرمانان آسیا از شرایط خوبی تا پایان هفته پنجم برخوردار است. این تیم با ۷ امتیاز بعد از الاهلی عربستان که با ۸ امتیاز در رده نخست قرار دارد، در جایگاه دوم قرار گرفته است.

پیروزی بر العین به لحاظ جدولی صعود تیم ذوب آهن به مرحله بعدی این مسابقات را قطعی می‌کند چرا که فاصله امتیازی این تیم با تیم سوم به عدد ۴ می‌رسد و عملا بازی ششم این تیم در این گروه در هر صورت جنبه تشریفاتی به خود می‌گیرد. اما چنانچه ذوب آهن نتواند از شرایط میزبانی‌اش استفاده بهینه برده و در این بازی خانگی پیروز نشود، باز هم از صعود ناامید نیست و می‌تواند به امید نتایجی که در روز ششم این مسابقات به دست می آید بنشیند.

ذوب آهن که خوش اخلاق ترین و کم کارت ترین تیم ایرانی حاضر در این مسابقات است، طبیعتا بدون محروم و البته بدون مصدوم در این بازی به میدان می رود. نقطه قوت تیم ذوب آهن یک سوم تهاجمی این تیم است. جایی که احسان پهلوان، مرتضی تبریزی، مهدی رجب زاده و جری بنگستون بهترین‌های این تیم در این منطقه از زمین هستند و تک تک این بازیکنان شرایط گل زدن به تیم العین و یا هر حریف آسیایی دیگر را دارند.

شاگردان مجتبی حسینی اگر دوست دارند بدون اما و اگر صعود خود را قطعی کنند باید از این آخرین بازی خانگی نهایت استفاده را برده و با پیروزی کار خود را خاتمه دهند.

ذوب آهن با ۴ گل خورده در گروه خودش از حیث کارهای دفاعی بهترین شرایط را دارد و دارای قوی ترین خط دفاعی است. سبز پوشان اصفهان بهترین نتایج گروهی خود را مقابل تیم بنیادکار ازبکستان گرفته و این تیم را در هر دو بازی رفت و برگشت شکست دادند تا به واسطه شش امتیازی که از این تیم گرفتند شرایط خوبی در جدول داشته باشند. نتیجه بازی رفت دو تیم در اولین روز این مسابقات در شهر «عین» امارات به نتیجه مساوی یک - یک رسیدند که در آن بازی جری بنگستون برای ذوب آهن و اسلام احمد برای تیم العین گل زد.

دیدار دو تیم امشب و از ساعت ۲۰:۳۰ به میزبانی تیم ذوب آهن در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.