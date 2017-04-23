گازرسانی روزانه به ۶ روستا در دولت تدبیر و امید

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عراقی روز یکشنبه در مراسمی که به مناسبت سفر رئیس جمهور به استان قزوین و به منظور افتتاح پروژه گازرسانی به الموت در سالن اجتماعات شهر رازمیان برگزار شد اظهار کرد: از ابتدای دولت تدبیر و امید تا کنون به ۹ هزار روستا گازرسانی شده است که این امار بی سابقه بوده و مایه افتخار کارکنان شرکت ملی گاز ایران است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در ادامه با بیان اینکه طی چهارسال اخیر ۵۰ میلیارد متر مکعب گاز به ارزش ۲۰ میلیارد دلار به نیروگاهها داده شده است بیان کرد: با تحقق این امر ضمن جلوگیری از مصرف سوخت میان تقطیر زمینه جلوگیری از آلودگی هوا فراهم شده است.

عراقی از پروژه گازرسانی به منطقه الموت به عنوان یکی از طرح های دشوار در این زمینه یاد و اضافه کرد : در این پروژه با اجرای ۷۸ کیلومتر خط انتقال از کوهها و مناطق صعب العبور و صرف اعتباری افزون بر ۷۷۰ میلیارد ریال زمینه گازرسانی به شهرهای رازمیان و معلم کلایه و ۷۵ روستای منطقه در فاز نخست فراهم شده است.

به گفته معاون وزیر نفت هم اکنون ۹۸ درصد خانواده شهری و ۷۹ درصد جمعیت روستایی استان قزوین از مزایای گاز طبیعی بهره مند هستند.