گازرسانی به الموت قزوین کاری ارزشمند و ماندگار است

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی عصر یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه گازرسانی به الموت که در شهر رازمیان برگزار شد اظهار کرد: با توجه به تحریم ها و کاهش قیمت نفت ناشی از آن پروژه گازرسانی به منطقه الموت در شرایط سختی با ابتکار دولت صورت گرفت که وظیفه خود می دانم از دولت خدمتگزار و وزارت نفت قدردانی کنم.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در ادامه با اشاره به برنامه های پیش بینی شده در مجلس به منظور رونق اقتصادی روستاها و جلوگیری از مهاجرت اظهار داشت : یکی از راهکارهای این امر اجرای زیرساخت های لازم مانند گازرسانی به روستاهاست که امیدوارم در منطقه الموت اجرای این پروژه زمینه خدمترسانی هرچه بیشتر به مردم را فراهم کند.
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