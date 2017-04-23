گازرسانی به الموت قزوین کاری ارزشمند و ماندگار است

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی عصر یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه گازرسانی به الموت که در شهر رازمیان برگزار شد اظهار کرد: با توجه به تحریم ها و کاهش قیمت نفت ناشی از آن پروژه گازرسانی به منطقه الموت در شرایط سختی با ابتکار دولت صورت گرفت که وظیفه خود می دانم از دولت خدمتگزار و وزارت نفت قدردانی کنم.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در ادامه با اشاره به برنامه های پیش بینی شده در مجلس به منظور رونق اقتصادی روستاها و جلوگیری از مهاجرت اظهار داشت : یکی از راهکارهای این امر اجرای زیرساخت های لازم مانند گازرسانی به روستاهاست که امیدوارم در منطقه الموت اجرای این پروژه زمینه خدمترسانی هرچه بیشتر به مردم را فراهم کند.