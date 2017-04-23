  1. استانها
  2. قزوین
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۱:۴۱

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی:

گازرسانی به الموت قزوین کاری ارزشمند و ماندگار است

گازرسانی به الموت قزوین کاری ارزشمند و ماندگار است

قزوین- نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: با تنگناهای ناشی از تحریم ها و مشکلات اعتباری، پروژه گازرسانی به منطقه کوهستانی الموت با سختی به عنوان طرحی ماندگار اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی عصر یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه گازرسانی به الموت که در شهر رازمیان برگزار شد اظهار کرد: با توجه به تحریم ها و کاهش قیمت نفت ناشی از آن پروژه گازرسانی به منطقه الموت در شرایط سختی با ابتکار دولت صورت گرفت که وظیفه خود می دانم از دولت خدمتگزار و وزارت نفت قدردانی کنم.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در ادامه با اشاره به برنامه های پیش بینی شده در مجلس به منظور رونق اقتصادی روستاها و جلوگیری از مهاجرت اظهار داشت : یکی از راهکارهای این امر اجرای زیرساخت های لازم مانند گازرسانی به روستاهاست که امیدوارم در منطقه الموت اجرای این پروژه زمینه خدمترسانی هرچه بیشتر به مردم را فراهم کند.

کد مطلب 3960964

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها