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۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۲:۰۹

رییس اداره راه و شهرسازی هشترود به مهر خبرداد:

تنقیه سردهانه پل ها و تونل ها و پاکسازی بستر رودخانه ها بعداز سیل

تنقیه سردهانه پل ها و تونل ها و پاکسازی بستر رودخانه ها بعداز سیل

هشترود - رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان هشترود از تنقیه سردهانه پل ها و تونل ها و پاکسازی بستر رودخانه ها بعداز سیل خبر داد.

علیرضا اوشال در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : عملیات تنقیه پل ها و آبروها که در اثر سیل اخیر در راه های روستائی شهرستان مسدود و موجب آبگرفتگی شده بود، توسط راهداران هشترود پاکسازی شد.

وی در ادامه افزود : این اقدام با هدف پیشگیری از آب گرفتگی و وقوع سیل و خطر آفرین بر پل های راه های روستایی شهرستان هشترود خواهد بود، صورت پذیرفته است.

اوشال ادامه داد : از زمان وقوع سیل اخیر در شهرستان هشترود راهداران تلاشگر با دستگاه های نگهداری شهرستان در ارائه خدمات به روستاییان از جمله تنفیه پل ها و پاکسازی ابروها فعالیت می کنند.

کد مطلب 3960979

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