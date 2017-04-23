تنقیه سردهانه پل ها و تونل ها و پاکسازی بستر رودخانه ها بعداز سیل

علیرضا اوشال در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : عملیات تنقیه پل ها و آبروها که در اثر سیل اخیر در راه های روستائی شهرستان مسدود و موجب آبگرفتگی شده بود، توسط راهداران هشترود پاکسازی شد.

وی در ادامه افزود : این اقدام با هدف پیشگیری از آب گرفتگی و وقوع سیل و خطر آفرین بر پل های راه های روستایی شهرستان هشترود خواهد بود، صورت پذیرفته است.

اوشال ادامه داد : از زمان وقوع سیل اخیر در شهرستان هشترود راهداران تلاشگر با دستگاه های نگهداری شهرستان در ارائه خدمات به روستاییان از جمله تنفیه پل ها و پاکسازی ابروها فعالیت می کنند.