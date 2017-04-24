اخبار ضد و نقیض در مورد استعفای وزیر دفاع افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اخبار منتشر شده حاکی از آن است که «عبدالله حبیبی» وزیر دفاع افغانستان در توئیتر خود اعلام کرده که استعفای خود را به رئیس جمهوری این کشور تقدیم کرده است.

این درحالی است که برخی منابع در دولت افغانستان اعلام کرده اند که حبیبی هیچ حساب توئیتری ندارد که بخواهد خبر استعفایش را از این طریق اعلام کند.

به دنبال حمله چند روز گذشته به پایگاه ارتش افغانستان در ولایت «بلخ» این کشور، بار دیگر انتقادها به وزیر دفاع افغانستان بالا گرفته و طیف های مختلف خواهان برکناری و یا استعفای وی شده اند.

بسیاری هم از پارلمان افغانستان انتقاد کرده اند که چرا مدتی قبل هنگامی که وزیر دفاع این کشور استیضاح شد، از سمتش برکنار نشد.