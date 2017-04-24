بغض ترافیک در گلوی رانندگان/ تاکسی پناه بیکاران شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ونوس بهنود: خیابان ۲۰۰ متری را در عرض یک ربع تمام کرده است. بوق ممتد می‌زند و زیر زبان به همه راننده‌های اطرافش متلک بار می‌کند. راننده پشت‌سری نیز از بوق ممتد دست برنمی‌دارد. می‌گوید چون راننده تاکسی است باید بقیه کنار بکشند. انگار بیمار اورژانسی داشته دارد.

به خاطر تاکسی بودن نه کسی کنار می‌کشد و نه راه باز می‌کند. یکی از رانندگان لحظه رد شدن می‌گوید چقدر تاکسی ریختین تو شهر خیابونا داره منفجر می شه.

باز زیر زبانش حرفی جاری می‌شود و با سرعت ناگهانی جلوی راننده معترض می‌پیچد. حالا در داخل خودرو نیز آشوبی به پاست. راننده با سرنشین جلویی سر کرایه بحث می‌کند. نه به تعرفه‌ها توجه دارد و نه به حرف مشتری. می‌گوید: خانم من یه آینه بشکنم یه لاستیک عوض کنم کلی خرج داره. تو این ترافیک این یک تومن دوتومنا چه ارزشی داره که کار کنم.

شهروندان خود به ترافیک دامن می‌زنند

در مسیر دیگری راننده تاکسی می‌گوید اگر یکم انصاف تو این شهر بود ما این همه اذیت نمی‌شدیم. سرنشین جلویی می‌پرسد چه انصافی چه اذیتی؟

راننده تاکسی به خیل عظیم خودروهای شخصی پارک شده در دو طرف خیابان اشاره می‌کند که عملاً دو لاین خیابان را گرفته‌اند.

می‌گوید: مغازه‌دارها حتی در مقابل مغازه صندلی می‌چینند تا جای پارکشان اشغال نشود؛ درحالی‌که خود این موضوع راه بندان به وجود می‌آورد.

همچنان که راننده گله کرده است تمامی خیابان‌های اصلی شهر با پارک خودرو مغازه‌دارها دو لاین خود را از دست داده است.

در برخی خیابان‌ها که یک طرفه شده یک لاین پر شده و جالب آنکه خودروها از صبح تا شب که زمان فعالیت مغازه‌دار است پارک شده باقی می‌ماند و این موضوع به ویژه در بخش‌های مرکزی شهر یکی از عوامل تشدید ترافیک است.

راننده می‌گوید: درد ما فقط پارک خودروها نیست خود مردم هم رعایت نمی‌کنند. این همه خودروی تک‌سرنشین و دو سرنشین در شهر موجب ترافیک شده است.

وی معتقد است اغلب مردم ترافیک شهر را از چشم تاکسی‌ها می‌بینند اما بارها پیش‌آمده خودروهای شخصی حتی در خطوط ویژه تردد تاکسی‌ها تجاوز می‌کنند.

این راننده از عبور و مرور بی‌هوای عابران پیاده هم گله مند است و اینکه یک راننده تاکسی باید مراقب همه این‌ها باشد تا بتواند مشتری را در خیابان کم‌عرضی که گاهی پنج متر بیشتر جا ندارد به مقصد برساند. از سویی فعالیت خودروهای شخصی برای حمل و نقل مسافر هم به بازار آشفته تاکسی ها دامن زده است.

مدیرعامل تاکسی‌رانی شهرداری اردبیل در پاسخ به گلایه شهروندان مبنی بر ایجاد ترافیک از سوی رانندگان تاکسی به آمارهای قابل‌توجهی اشاره کرد.

رحیم سعیدی به خبرنگار مهر گفت: بر اساس استانداردها در حمل‌ونقل درون‌شهری لازم است برای هر ۱۰۰ نفر یک تاکسی فراهم شود یعنی در شهر اردبیل نزدیک به پنج هزار تاکسی و این در حالی است که کل تاکسی‌ها سه هزار و ۵۱۰ دستگاه است.

وی افزود: از سال ۸۶ یعنی طی ۱۰ سال گذشته تنها ۷۴ دستگاه تاکسی به ناوگان حمل‌ونقل اردبیل اضافه شده و هیچ افزایشی نداشتیم.

چک و قرض گرفتاری روزانه تاکسی‌ها

راننده از شریعتی تا چهارراه تمامی مشکلات مالی خود را بابت کرایه تاکسی اضافه‌ای که خواسته مطرح می‌کند.

اینکه قادر به پرداخت اقساط نوسازی خودرو نیست. اینکه معاینه فنی، تعمیرات جزئی، لاستیک و خرج خانه هر روز در مقابل چشمش به مانند خودروهای تک‌سرنشین رژه می‌رود.

اغلب رانندگان تاکسی از کمبود درآمد خود به شدت گله‌مندند. اعتقاد دارند اگر وضعیت خیابان‌ها بهتر بود و ترافیک کمتر، می‌توانستند درآمد بیشتری داشته باشند معتقد است با اعصاب خرد نمی‌توان خیلی در خیابان‌ها کارکرد اما از سر ناچاری و برای درآوردن خرج خانواده‌اش همه این سختی‌ها را تحمل می‌کند.

هیچ کدام از این توضیحات باعث نمی‌شود سرنشین به کرایه تاکسی بیشتر رضایت دهد و اینبار خود او شروع می‌کند از قرض و بدهی‌هایش بگوید.

اغلب رانندگان تاکسی از کمبود درآمد خود به شدت گله‌مندند. اعتقاد دارند اگر وضعیت خیابان‌ها بهتر بود و ترافیک کمتر، می‌توانستند درآمد بیشتری داشته باشند. از سویی معتقدند در صورتی که حمل‌ونقل عمومی فرهنگ‌سازی می‌شد و مردم با خودرو شخصی تردد نمی‌کردند، وضعیت معیشتی بهتری داشتند.

از سویی طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل تاکسی نیز نارضایتی‌هایی به دنبال دارد. اقساط بالای دریافتی برای نوسازی چه برای رانندگانی که اقدام کرده‌اند و چه گروهی که در نوبت نوسازی هستند، در مقایسه با درآمد کسب شده کمرشکن توصیف می‌شود.

مدیرعامل تاکسی‌رانی شهرداری اردبیل در این خصوص تصریح کرد: طرح نوسازی از سال ۹۴ در دستور کار است و در اردبیل ۷۲۷ دستگاه تاکسی فرسوده داشتیم که ۹۹ درصد از مالکان در نوسازی ثبت‌نام کردند.

سعیدی اضافه کرد: ۶۰۰ دستگاه تا پایان سال گذشته نوسازی شدند و مابقی نیز ملزم شده‌اند تا پایان شهریورماه امسال اقدام کنند؛ در غیر این صورت از تسهیلات بهره‌مند نخواهند شد.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات ۱۶ درصدی به میزان ۲۰ میلیون تومان ادامه داد: رانندگان تسهیلات را در ۴۸ قسط پرداخت می‌کنند که به عبارتی ماهانه ۵۷۰ هزار تومان است.

وی در پاسخ به گلایه رانندگان از رقم بالای اقساط ادامه داد: این طرح کشوری است و نمی‌توان به عنوان مثال برای شهر اردبیل با بانک‌ها وارد مذاکره شد و از سویی ارزش پول طی سال‌های آینده کاهش می‌یابد و پرداخت تسهیل می‌شود.

این اظهارات هر چند نشان می‌دهد رانندگان تاکسی اردبیل به مانند شهرهای پر درآمدی مانند تبریز، اصفهان و تهران همان تسهیلات را و آن هم به اجبار پرداخت کردند اما از سوی رانندگان پذیرفته نیست و فشار ناشی از آن در دریافت کرایه بالاتر و بداخلاقی با مشتری سرشکن می‌شود.

موضوعی که نشان می‌دهد هیچ تدبیری برای رعایت حال شهرهای کم درآمد در موضوع نوسازی صورت نگرفته است و رانندگان تاکسی در اردبیل که نهایت کرایه آن ها هزار تومان است نمی‌توانند هم معیشت خود را تأمین و هم اقساط نوسازی را به راحتی پرداخت کنند.

زور بیکاری به تاکسی‌ها هم رسید

روی تابلوی مشخصات راننده کد کمک راننده نیز مشاهده می‌شود. این تابلوها که قرار بود عامل رصد رانندگان باشد به دلیل مشکلات پیرامونی این صنف نتوانسته از برخی تخلفات از جمله دریافت کرایه تاکسی بالا و یا برخورد ناصحیح با مشتری ممانعت کند.

به گفته مدیرعامل تاکسی‌رانی شهرداری اردبیل هر تاکسی مالک دارد و به عبارتی سه هزار و ۵۱۰ مالک تاکسی داریم؛ از سویی هزار و ۵۰۰ نفر کمک راننده نیز در حمل‌ونقل درون‌شهری فعالیت دارند که ۹۵ درصد از آن ها دائمی هستند.

وی معتقد است به دلیل کمبود واحدهای تولیدی و نبود کارخانه‌های بزرگ تعدادی به رانندگی تاکسی روی می‌آورند و این در حالی است که اگر تاکسی در تهران ۳۵ میلیون تومان است در خود اردبیل ۶۰ میلیون تومان قیمت دارد.

وی افزود: در واقع ناوگان تاکسی افزایش ندارد اما تقاضا برای تاکسی موجب افزایش قیمت آن شده است.

راننده تاکسی معتقد است وقتی از یک خودرو در طول شبانه‌روز و حتی نصف شب‌ کار بکشی دو برابر سایر خودروها فرسوده می‌شود.

مطابق اعلام سازمان تاکسی‌رانی شهرداری اردبیل فقط دو هزار و ۴۰۰ راننده بیمه تامین اجتماعی هستند و از سال ۹۴ پذیرش بیمه به دلیل اینکه تعهدات بیمه پرداخت نشده، اعمال نشده است وی عمر مفید تاکسی‌ها را به همین دلیل پایین می‌داند و می‌گوید: از سر ناچاری برخی‌ها راننده تاکسی شده‌اند. کار دیگری جز مسافرکشی نمی‌توانند بکنند.

لازم به ذکر است اغلب رانندگان تاکسی در اردبیل در گروه سنی جوان هستند و در بررسی‌های میدانی مهر مشاهده شده که در بین آن ها فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی دکترا نیز وجود دارد.

از سویی در رانندگی تسهیلات چندانی متوجه راننده‌ها نیست. بطوریکه مطابق اعلام سازمان تاکسی‌رانی شهرداری اردبیل فقط دو هزار و ۴۰۰ راننده بیمه تامین اجتماعی هستند و از سال ۹۴ پذیرش بیمه به دلیل اینکه تعهدات بیمه پرداخت نشده، اعمال نشده است.

کرایه ابزار اعتراضی رانندگان

راننده تاکسی با سر و روی برآشفته و دست‌های عرق کرده سرعت می‌گیرد تا در جاهای باز شده خط ترافیک برای خود جا پیدا کند.

نه حال خوشی دارد نه اعصاب درستی. با برخی نمی‌توان بر سر کرایه بحث کرد. با برخی می‌توان بحث کرد و به نتیجه نرسید. مشکلات تردد تاکسی‌ها در سطح شهر موجب شده نه اقبالی به فعالیت در شهرک‌های تازه تأسیس داشته باشند و نه به کرایه‌های دریافتی رضایت.

به گفته مدیرعامل تاکسی‌رانی شهرداری اردبیل رانندگان تاکسی قشر زحمت کشی هستند اما اجازه تخلف و دریافت کرایه به بهانه مشکلات مالی را ندارند.

سعیدی افزود: سال گذشته ۶۹۶ شکایت از رانندگان واصل شده که بیشترین به رفتار نامناسب با مشتری برمی‌گردد.

وی تأکید کرد: در برخی مواقع شاید اعتراض بر سر کرایه تاکسی بوده اما بعداً به درگیری منجر شده و شهروند با صرف هزینه قابل‌توجه به تاکسی‌رانی آمده و شکایت کرده است.

سعیدی به برگزاری دوره‌های آموزشی برای رانندگان تاکسی اشاره کرد و افزود: از سویی انتظار داریم مردم نیز کمک حال رانندگان باشند.

هر راننده تاکسی حداقل ۱۲ ساعت در خیابان‌ها با ترافیک، دود و دم و شلوغی شهر فعالیت دارد. امروز برخی کارشناسان رانندگی تاکسی را جزو مشاغل سخت می‌دانند. به ویژه با ترافیک فزاینده شهرها مشکلات فعالیت رانندگان تاکسی تشدید شده است.

از سویی این مشکلات نشان می‌دهد که معضلات ترافیکی شهر اردبیل رو به افزایش بوده و اقشار مختلف از جمله رانندگان تاکسی را به جد متأثر کرده است.