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۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۳۵

مسئول بسیج سازندگی تویسرکان خبر داد:

پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات برای توسعه مبل سازی در تویسرکان

پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات برای توسعه مبل سازی در تویسرکان

تویسرکان - مسئول بسیج سازندگی تویسرکان از پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات به متقاضیان فعالیت در حرفه مبل و منبت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصاالحسین(ع) همدان، محمدرضا گمار اظهار داشت: مهمترین دلیل انتخاب شهرستان تویسرکان به عنوان قطب تولید مبل و منبت در استان همدان سابقه زیاد این شهرستان در این حرفه است.

وی خاطرنشان کرد: وجود چندین روستای فعال در زمینه تولید مبل و منبت از جمله سید شهاب و آرتیمان دلیلی برای موفقیت این طرح در تویسرکان بوده است.

مسئول بسیج سازندگی تویسرکان گفت: سال گذشته بسیج سازندگی تویسرکان مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات در عرصه مبل و منبت به ۳۶ نفر از متقاضیان فعالیت در این زمینه پرداخت کرد.
    

کد مطلب 3961115

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