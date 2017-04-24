پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات برای توسعه مبل سازی در تویسرکان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصاالحسین(ع) همدان، محمدرضا گمار اظهار داشت: مهمترین دلیل انتخاب شهرستان تویسرکان به عنوان قطب تولید مبل و منبت در استان همدان سابقه زیاد این شهرستان در این حرفه است.

وی خاطرنشان کرد: وجود چندین روستای فعال در زمینه تولید مبل و منبت از جمله سید شهاب و آرتیمان دلیلی برای موفقیت این طرح در تویسرکان بوده است.

مسئول بسیج سازندگی تویسرکان گفت: سال گذشته بسیج سازندگی تویسرکان مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات در عرصه مبل و منبت به ۳۶ نفر از متقاضیان فعالیت در این زمینه پرداخت کرد.

