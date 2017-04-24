مذاکرات ایران و عراق بر سر ریزگردها/تهیه آیین نامه لایحه هوای پاک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، معصومه ابتکار درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تصویب لایحه هوای پاک در مجلس، گفت:این لایحه اجماع نظر دولت و مجلس بوده و تمامی تجربیات ملی و بین المللی در آن گنجانده شده است، که نقش بسزایی در ارتقای کیفیت هوا در شهرها، محیط های صنعتی، در بحث گردوغبار،استقرار واحدهای صنعتی،حمایت از انرژی های نو در لایحه آلودگی هوا دیده شده است.

وی افزود: همچنین استفاده از سازوکارهای مناسب برای تقویت فعالیت های فناوری محیط زیست در واحدهای صنعتی و تولیدی نیز در لایحه هوای پاک دیده شده است.

آیین نامه های لایحه هوای پاک در نخستین فرصت تهیه و ابلاغ می شود

ابتکار با بیان اینکه آیین نامه های لایحه هوای پاک در نخستین فرصت تهیه و ابلاغ می شود، ادامه داد:در برخی زمینه ها ضوابط آماده بوده و ابلاغ می شود و در سایر موارد پیش نویس آیین نامه ها در حال تهیه است، که پس از اتمام در هیئت دولت بررسی و تصویب می شود.

وی یادآور شد: کیفیت هوای تهران، اصفهان و شیراز به طور نسبی بهتر شده است،که با همکاری مردم با استفاده کمتر از خودروی شخصی،ارتقای سطح استاندارد خودروها و سوخت و استفاده از خودروهای برقی کیفیت هوا روزبه روز بهبود می یابد.

مذاکراتی در هفته گذشته برای اجرایی شدن اولین گام در مقابله با ریزگردها با عراق انجام شده است

ابتکار با اشاره به همکاری ایران با کشورهای همسایه در موضوع گردوغبار افزود: در سال ۹۲ برای پیگیری تفاهم نامه ها و موضوع گردوغبار نخستین دیدار با مقامات عراقی در بغداد انجام شد، اما مسائل ناامنی و ناپایداری عراق مانع اجرای توافقات شد.

عضو کابینه دولت یازدهم، ادامه داد: حدود ۲ ماه است که بغداد برای همکاری در موضوع ریزگردها اعلام آمادگی کرده و مذاکراتی در هفته گذشته برای اجرایی شدن اولین گام در مقابله با ریزگردها صورت گرفته است.

مرکزی برای آموزش و توان افزایی کشور عراق در موضوع گردوغبار تشکیل شده است

وی با بیان اینکه مرکزی برای آموزش و توان افزایی کشور عراق در موضوع گردوغبار تشکیل شده است،یادآور شد:محدوده کانون ریزگردها و مجریان طرح مشخص شده اند،که امیدوارم کشور عراق مسئولیت خود را برای احیای تالاب ها،رفع مشکلات کانون های گرد و غبار در عراق نقش خود را ایفا کند.

ابتکار با اشاره به اینکه کانون های گرد و غبار در عربستان، افغانستان و شمال شرق قره قوم (بیابانی در آسیای مرکزی که بیشتر ترکمنستان را شامل می شود)مستقیما ایران را تحت تاثیر قرار می دهند، افزود:موضوع ریزگردها مسئله ای منطقه ای و فرامنطقه ای است؛لذا از حدود ۲سال پیش قطعنامه های متعددی درباره گردوغبار صادر شده و در دستورکار سازمان های بین المللی قرارگرفته است.

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه سازوکارهای بین المللی برای مواجهه و کاهش اثرات طوفان های گردوغبار در دستورکار نخستین اجلاس بین المللی گردوغبار است، تصریح کرد:این اجلاس برای نخستین بار توسط سازمان ملل متحد در تیرماه سال جاری در تهران برگزار می شود.