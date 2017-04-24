افزایش بودجه نظامی جهان در سال ۲۰۱۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت sipri ، موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (Sipri) آمار هزینه ‌نظامی در سطح جهان را منتشر کرده که بر اساس آن بودجه نظامی اغلب کشورها افزایش یافته است.

این موسسه که در سال ۱۹۶۶ تاسیس شد، یکی از معتبرترین منابع در زمینه تجزیه و تحلیل سیاست ‌نظامی و تجارت جنگ‌افزار محسوب می‌شود.

بر اساس آمار منتشره، در سال ۲۰۱۶ در سراسر جهان یک میلیارد و ۶۸۶ میلیون دلار صرف اهداف نظامی شده و ایالات متحده همچنان در صدر فهرست کشورهایی است که بیشترین میزان هزینه نظامی را داشته‌اند.

بر همین اساس، بودجه نظامی سال ۲۰۱۶ آمریکا ۶۱۱ میلیارد دلار بوده که نسبت به ۲۰۱۵ حدود ۷ /۱ درصد افزایش یافته است.

رده دوم جهانی در اختیار چین است و پکن هزینه نظامی خود را نسبت به سال ۲۰۱۵ حدود ۵/ ۵ درصد افزایش داده و به ۲۱۵ میلیارد دلار رسانده است.

بودجه نظامی سال ۲۰۱۶ روسیه نیز ۶۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده که نسبت به سال پیش از آن افزایشی ۶ درصدی به‌شمار می‌رود.

عربستان سعودی هزینه نظامی خود را نسبت به سال ۲۰۱۵ حدود ۳۰ درصد کاهش داده، اما با صرف ۶۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برای فعالیت‌های نظامی، در رده‌ چهارم فهرست موسسه سوئدی قرار گرفته است.

در مقابل، هند بودجه نظامی خود در سال ۲۰۱۶ را ۸/۵ درصد افزایش داده و به حدود ۶۰ میلیارد دلار رسانده است.

آلمان با ۴۱ میلیارد و یک میلیون دلار، پس از ژاپن و کره جنوبی، مقام نهم را کسب کرده است.

در حالی که هزینه نظامی در آمریکای شمالی، اروپا، آسیا، اقیانوسیه و شمال آفریقا بالا رفته، کشورهای آمریکای جنوبی و بخش‌هایی از خاورمیانه مخارج خود را در این زمینه کاهش داده‌اند.

رکورد افزایش هزینه نظامی در سال ۲۰۱۵ در اختیار لتونی است (۴۴ درصد) و رکورد کاهش در این سال به ونزوئلا تعلق دارد که بودجه نظامی خود را ۵۶ درصد کاهش داده است.