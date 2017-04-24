برداشت باقلای سبز در مزارع کشاورزی شهرستان دره شهر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طیار فیلی افزود: پیش بینی می شود به طور متوسط در هر هکتار ١٠ تن و در مجموع شش هزار و ۷۰۰ تن باقلای سبز به ارزش ۷۸میلیارد و ۱۰۰میلیون ریال تولید و برداشت شود که علاوه بر تأمین نیاز ھای داخلی استان ٨٠ درصد محصول تولیدی به اغلب استان های کشور از جمله تهران، کرج، قم، اراک و سایر استانهای کشور و همجوار صادر می شود.

وی تصریح کرد: ٧٠٠ نفر کشاورز بهره بردار به صورت مستقیم در کشت و دو هزار و ۶۰۰ نفر نیز در برداشت این محصول مشغول فعالیت ھستند.

وی ارقام کشت شده این محصول را برکت، شاخ بزی و سرازیری عنوان کرد و گفت: اکثر مناطق حوزه این شهرستان (بخش مرکزی و ماژین) اقدام به کاشت باقلا کی کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر از جمله خدمات ارائه شده به کشاورزان باقلا کار در زمینه ھای کاشت و داشت و برداشت را تهیه نهاده های کشاورزی به ویژه کود شیمیایی، ارائه توصیه های کارشناسی به خصوص زمان کاشت مناسب، مبارزه با علف های هرز و برگزاری کلاس های آموزشی، ترویجی و دانش فنی کارشناسان عنوان کرد و گفت: این محصول تولیدی توسط دلالان و واسطه ها خریداری و به بازار های مصرف عرضه می شود.

فیلی افزایش سطح زیر کشت این محصول در شهرستان را در مقایسه با سال زراعی گذشته ٢٠ درصد بیان کرد و اضافه کرد: از جمله دلایل افزایش سطح زیر کشت ، قیمت خوب محصول و تناوب زراعی مناسب است.

وی در پایان فیل بیانکرد: نبود مراکز خرید تضمینی محصول، میدان میوه و تره بار و وجود دلالان و واسطه ها از جمله مشکلات تولید کنندگان محصول باقلا این شهرستان به شمار می رود.