  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۳۵

قاری کنیایی:

داوران مسابقات بین المللی قرآن ایران صاحب سبک هستند

داوران مسابقات بین المللی قرآن ایران صاحب سبک هستند

نماینده کشور کنیا در رشته قرائت با بیان اینکه مسابقات ایران در سطح بالایی برگزار می شود، گفت: داوران در این مسابقات همگی صاحب اندیشه و سبک هستند و از اساتید برجسته حوزه قرآن محسوب می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جیلان عبدالقادر، نماینده کشور کنیا در رشته قرائت با بیان اینکه چهار بار است که در مسابقات بین المللی شرکت کرده ام، گفت: تا به حال در مسابقات قرآن کشورهای عراق، تانزانیا و دو بار در ایران شرکت کرده ام.

وی با بیان اینکه در مسابقات عراق و تانزانیا رتبه ای به دست نیاورده ام، خاطرنشان کرد: در مسابقات قرآن جمهوری اسلامی ایران به مرحله نهایی رسیده ام.

عبدالقادر با بیان اینکه مسابقات ایران در سطح بالایی برگزار می شود، اظهار کرد: داوران در این مسابقات در کنار دقت نظر همگی صاحب اندیشه و سبک هستند و از اساتید برجسته حوزه قرآن محسوب می شوند.

نماینده کشور کنیا در رشته قرائت تصریح کرد: مسلمانان با عمل به دستورات حیات بخش قرآن می توانند در مقابل گروهک های تروریستی پرچم اتحاد را برافراشته و در راستای تشکیل امت واحده قدم بردارند.

کد مطلب 3961216

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها