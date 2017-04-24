داوران مسابقات بین المللی قرآن ایران صاحب سبک هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، جیلان عبدالقادر، نماینده کشور کنیا در رشته قرائت با بیان اینکه چهار بار است که در مسابقات بین المللی شرکت کرده ام، گفت: تا به حال در مسابقات قرآن کشورهای عراق، تانزانیا و دو بار در ایران شرکت کرده ام.

وی با بیان اینکه در مسابقات عراق و تانزانیا رتبه ای به دست نیاورده ام، خاطرنشان کرد: در مسابقات قرآن جمهوری اسلامی ایران به مرحله نهایی رسیده ام.

عبدالقادر با بیان اینکه مسابقات ایران در سطح بالایی برگزار می شود، اظهار کرد: داوران در این مسابقات در کنار دقت نظر همگی صاحب اندیشه و سبک هستند و از اساتید برجسته حوزه قرآن محسوب می شوند.

نماینده کشور کنیا در رشته قرائت تصریح کرد: مسلمانان با عمل به دستورات حیات بخش قرآن می توانند در مقابل گروهک های تروریستی پرچم اتحاد را برافراشته و در راستای تشکیل امت واحده قدم بردارند.