کشاورزی استان قزوین به سمت بهره وری و اقتصادی شدن حرکت می کند

محمود حجتی در حاشیه نشست با کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دولت یازدهم، راهبری و مدیریت بخش کشاورزی در راستای نیل به کشاورزی اقتصادی و تولید انبوه بوده و در این مسیر مجموعه ای سیاست ها، تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده و از سوی دولت پشتیبانی های بی نظیری شده است.

وی افزود: در سه سال و نیم گذشته دولت تلاش کرده تا حضور خود را در فعالیت های میدانی تصدی گری به حداقل برساند و متقابلاٌ در حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی های اصولی برای کشاورزی حضوری فعال و اثربخش داشته باشد.

حجتی تصریح کرد: کشاورزی کشور در حال گذر از مرحله کشاورزی سنتی و معیشتی به سمت کشاورزی اقتصادی و تولید انبوه است.

وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه در کشاورزی معیشتی، تامین نیازهای غذایی روزمره محوریت دارد ولی در کشاورزی اقتصادی و تولید انبوه نیازمند مجموعه ای از خدمات متنوع و گسترده هستیم گفت : باید در هم پیوندی نظامند حوزه تولید با خدمات مورد نیاز پیش و پس از تولید و به صورت زنجیره ای وابسته باشیم تا منافع اعضای زنجیره تامین شود.

حجتی خاطر نشان کرد: مازاد تولید محصولات کشاورزی حاصل کشاورزی تولید انبوه است و این مهم براساس راهبرد ارتقا بهره وری در واحد سطح به دست آمده است.

وی اظهار داشت: دولت یازدهم، حمایت ها و پشتیبانی های متنوع و گسترده ای را برای صادرات محصولات کشاورزی و حضور در بازارهای جهانی انجام داده که اعطای مشوق های صادراتی، اتخاذ سیاست های بازرگانی مناسب، تقویت دیپلماسی کشاورزی، امضای تفاهم نامه های بهداشتی گیاهی و دامی و توافقات دو و چندجانبه برای صادرات محصولات کشاورزی از جمله این اقدامات حمایتی است.

حجتی بیان کرد: استان قزوین در طول تاریخ یک استان پیشرو در همه بخش ها بوده و امروزه کشاورزان و باغداران قزوین در بخش های مختلف با توکل به خداوند متعال و عزم خوب تواسته اند در زمینه های مختلف افتخار آفرینی کنند.

وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی، باید در بخش کشاورزی درون زا و برون نگر حرکت کرد تا بتوانیم شاهد رشد و توسعه بیشتر بخش کشاورزی و ارتقای اقتصاد کشور باشیم.

حجتی یاد آور شد: باید دوره گذار کشاورزی معیشتی به کشاورزان اقتصادی را مبنای کار قرار دهیم تا بتوانیم در تولید، مصرف، عرضه و تقاضا موفق باشیم و دچار مشکل جدی نشویم.

وی بر لزوم اهمیت نگاه تولید در بخش کشاورزی از مزرعه تا سفره برای دستیابی به اقتصادی شدن کشاورزی تاکید کرد.

حجتی گفت: استان قزوین پتانسیل و بستر مناسبی در زیر بخش های مختلف کشاورزی ا زجمله گوشت قرمز، شیر و کشمش دارد که می تواند زمینه صادرات خوبی داشته باشد که از این اقدامات استقبال می کنیم و امیدواریم در عمل با حمایت دولت و تولید کنندگان شرایط مناسبی برای صادرات بییشتر در این استان فراهم شود.

