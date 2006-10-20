ضعف وزارت علوم در ارائه خدمات رفاهي دانشجويان / لزوم ارائه خدمات رفاهي دانشجويان به بخش خصوصي

هاجر تحريري نيك صفت - نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: بسياري از دانشگاه هاي دولتي در اسكان دانشجويان خود دچار تنگنا هستند و به دليل محدوديت ظرفيت هاي خوابگاهي مجبور به مراجعه به بخش خصوصي هستند. البته كمك بخش خصوصي به دانشگاه هاي دولتي در ارائه خدمات رفاهي بايد ساماندهي شود.

وي اضافه كرد: به دليل كمبود ظرفيت خوابگاهي در دانشگاه هاي دولتي مشاهده شده است، چند دانشجو با يكديگر توافق مي كنند تا يك منزل استيجاري جهت اسكان در شهرستان محل تحصيل خود اختيار كنند. اسكان دانشجويان در منازل شخصي كه دانشگاه هيچ گونه نظارتي بر آنها نمي تواند داشته باشد منشأ بسياري ار نقص ها و خطرات براي جوانان دانشجو و سلب امنيت مي شود لذا اگر سازمان ها و نهادهاي خاصي مأمور شوند بحث ساماندهي خدمت رساني رفاهي دانشجويان هر شهر را با كمك بخش خصوصي بر عهده بگيرند رضايت خاطر دانشجويان و اولياء آنها افزايش پيدا مي كند.

تحريري نيك صفت گفت: ارائه خدمات دانشجويي توسط بخش خصوصي در دانشگاه هاي غير دولتي امري جا افتاده است و اكثر آنهايي كه فرزندان خود را به دانشگاه هاي غير دولتي مي فرستند علاوه بر اينكه به هزينه هاي خدمات آموزشي غير دولتي واقف اند به فكر هزينه هاي مترتب بر خدمات رفاهي فرزندان خود هستند.

وي تصريح كرد: "وزارت علوم نمي تواند خدمات رفاهي را ارائه كند چرا كه اگر مي توانست انجام داده بود. دولت حتي نتوانسته به تعهدات كوتاه مدتي كه در ارتباط با خوابگاه هاي دانشجويي داشته است، عمل كند پس بهتر است ارائه خدمات رفاهي دانشجويان به بخش خصوصي سپرده شود."