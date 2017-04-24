به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی صبح دوشنبه در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان عسلویه ضمن تقدیر از مجموعه شبکه بهداشت شهرستان عسلویه در عرصه خدمت رسانی در سال ۹۵ به‌ویژه در طول تعطیلات نوروزی اظهار داشت: توجه بیشتر ادارات، ارگان‌ها و شرکت‌های مستقر در منطقه به حوزه سلامت در شهرستان عسلویه ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: همه مسئولان و شرکت‌های نفتی به مقوله اشتغال و سلامت مردم توجه بیشتری داشته باشند به‌طوری‌که سلامت مردم یکی از مهمترین دغدغه های مسئولان در سطح شهرستان باشد.

معاون فرماندار عسلویه افزود: همکاری همه مسئولان به‌ویژه شرکت‌های نفتی مستقر در منطقه با شبکه بهداشت و درمان شهرستان برای تحقق اهداف حوزه سلامت امری ضروری است و باید اعتبارات در این زمینه تخصیص یابد.

توسعه عدالت سلامت

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه ضمن گرامیداشت هفته سلامت گفت: وزارت بهداشت و درمان به‌عنوان متولی اصلی سلامت در کشور، همواره در تلاش است تا با توجه به اهمیت جایگاه کرامت انسان، هدف والای تامین عدالت در دسترسی به خدمات را تحقق بخشد.

جاسم زارعی اضافه کرد: هفته سلامت فرصت مغتنمی است تا بر مشارکت مردم و همراهی نهادهای حاکمیتی و اجرائی تاکید شود و مجریان سلامت با بازنگری در اهداف و برنامه‌های خود در راستای سلامت جامعه بیشتر تلاش کنند.

وی به آمار بالای افرادی که در سراسر جهان از افسردگی رنج می برند اشاره و گفت: در جهان بیش از ۳۰۰ میلیون نفر بیمار افسرده وجود دارد که متاسفانه ۲۰ درصد آن در ۱۰ سال اخیر اضاف شده‌اند و حدود ۵۰ درصد آنان به‌دلیل عدم حمایت از آنان و ترس از انگ روانی حتی در کشورهای با درآمد بالا درمان نمی‌گیرند و فقط ۳ درصد از بودجه سلامت به این بیماران اختصاص می‌یابد و این زنگ هشداری است برای تمامی کشورها تا در رویکردهای خود با توجه به شرایط خاص هر کشور تجدید نظر کنند.

چالش اتباع خارجی مبتلا به مالاریا در عسلویه

زارعی افزود: از مهمترین چالش‌های حوزه سلامت شهرستان عسلویه که ممکن است به یک فاجعه انسانی تبدیل شود وجود افاغنه و اتباع پاکستانی مبتلا به مالاریا است که به شکل قاچاقی وارد کشور می شوند. افراد دوره‌گرد و بی‌سرپناه، آب‌های راکد و آلودگی هوا، آب، خاک و افسردگی از مهمترین چالش‌ها است.

وی اضافه کرد: طرح ابتکاری تولید زباله بدون بو در دستور کار این شبکه است که تا قبل از پایان سند نهائی چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی با همت و تلاش همکاران و حمایت‌های بین بخشی محقق خواهیم کرد و امیدواریم که با فرهنگ‌سازی در جامعه به اهداف مورد نظر دست یابیم.