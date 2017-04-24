۱۰۸ نفر از هر ۱۰۰ هزار ایرانی به سرطان مبتلا می شوند

رسول انتظار مهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سرطان افزایش ذاتی و متناسب با توسعه یافتگی دارد افزود: در کشورهای توسعه یافته میزان سرطان ۲۰۰ نفر در یکصد هزار نفر جمعیت بوده در حالی که این رقم در ایران ۱۰۸نفر در یکصد هزار نفر است.

وی با تاکید بر اینکه امروزه در کل دنیا انواع سرطان رو به افزایش بوده که این امر ناشی از توسعه یافتگی است اظهارداشت: هم اکنون بالای ۶۵ درصد سرطان ها قابل پیشگیری است و اگر در این زمینه مداخله کنیم بیماری سرطان قابل پیشگیری خواهد بود.

انتظار مهدی در خصوص طرح تحول نظام سلامت گفت: طرح تحول نظام سلامت پاسخگوی نیازها و توزیع عادلانه امکانات است که در این راستا شاهد توزیع سلامت به صورت یکنواخت هستیم و دسترسی به خدمات نیز در قالب این طرح، به صورت متوازن انجام می گیرد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی افزود: در طرح تحول نظام سلامت شاهد بهبود وضعیت فضاهای فیزیکی ساختمان های بهداشتی و درمانی، بهبود دسترسی به خدمات، بازنگری تشکیلات و افزایش نیروی انسانی هستیم.

انتظارمهدی با بیان اینکه با اجرای طرح تحول نظام سلامت امروز شاهد ادغام نظام مراقبت بیماری غیرواگیر در استان هستیم یادآور شد: طرح تحول نظام سلامت در استان به خوبی اجرایی شده است.

وی در خصوص اقدامات انجام گرفته در حوزه بیماری غیرواگیر گفت: نظام مراقبت بیماری غیرواگیر در نظام شبکه بهداشت و درمان انجام گرفته است و هم اکنون آماده برنامه ریزی برای دعوت از مردم برای دریافت خدمات هستیم.

انتظار مهدی خاطرنشان کرد: سال ۸۳ برنامه پزشک خانواده اجرایی شد و بر این اساس مقرر شد پرونده الکترونیک سلامت برای شهروندان صادر شود و این اطلاعات در سامانه سیب ثبت شود.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی افزود: تاکنون اطلاعات دو میلیون و ۸۵۰ هزار نفر از مردم آذربایجان غربی در سامانه سیب به ثبت رسیده است و در تلاش هستیم این میزان را به بالای ۹۲ درصد برسانیم.

انتظار مهدی با بیان اینکه در این سامانه گروه هدف شامل افراد ۳۰تا ۷۰ ساله هستند یادآور شد: این افراد از خدمات رایگان بهره مند می شوند و بنا داریم امسال اطلاعات ۵۰۰ هزار نفر از مردم استان را خطرسنجی کرده و اطلاعات آنان را در سامانه سیب به ثبت برسانیم.